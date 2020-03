"Ecco perchè credo sia doveroso dire grazie al presidente Conte"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo





Bravo Giuseppe,

per aver saputo finora gestire bene un’emergenza unica in Europa e senza precedenti nella storia del vecchio continente;

per aver saputo mostrare grande capacità di metodo e strategia in un settore, quello sanitario, lontano dalla tua formazione accademica;

per aver saputo tollerare con molta pazienza, le dichiarazioni di un numero infinito di persone che, da totali incompetenti, si sono trasformati d’un tratto in esperti virologi, creando panico nella popolazione;

per aver saputo comunicare a tutti noi con educata fermezza, la necessità di un sacrificio collettivo per affrontare questa crisi sanitaria.



Ancora una riflessione. Condividiamo tutti da sempre, e con piacere, che il nostro paese si fermi ad Agosto, totalmente e non soltanto in alcune regioni o province italiane, per lo svolgimento del rito delle vacanze, senza panico, anzi con piacere, e si urli alla catastrofe o al fallimento del nostro paese per una pausa temporalmente paragonabile al periodo delle nostre vacanze?



Il buon senso suggerirebbe di collaborare al superamento di questo brutto periodo che il nostro paese sta affrontando, immaginando di essere in vacanza. Lavoreremo ad agosto per recuperare, non mi sembra una “ Mission Impossible”.



Poi, è chiaro: le misure economiche di aiuto che il governo sta preparando saranno importanti, anzi importantissime: in particolare per sostenere il reddito delle imprese che subiranno le maggiori contrazioni di fatturato. Ma vanno prese d’accordo con l’Europa, ed è quello che il nostro premier sta facendo, e – sono certo – condurrà in porto.

Grazie Sindaco d’Italia.



Massimo Incagnoli

imprenditore