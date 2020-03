Con la formazione specifica l'inserimento è immediato

Inserire in azienda personale già preparato sulla mansione specifica che è chiamato a svolgere, magari partecipando direttamente alla sua formazione. È la possibilità offerta da Openjob Consulting, o meglio dal suo ramo che si occupa di formazione nei confronti dei somministrati finanziata dal fondo Formatemp, guidato da Roberta Di Luccio. «È un fondo che si alimenta con il contributo del 4% calcolato sull’imponibile previdenziale delle retribuzioni dei somministrati» spiega Di Luccio, «ogni agenzia del lavoro accantona annualmente un tesoretto che verrà speso per fare i corsi di formazione. Ci rivolgiamo a persone iscritte presso le nostre filiali o già assunte presso le nostre aziende utilizzatrici con contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato». Nel 2019 hanno partecipato ai corsi 5698 disoccupati e 2169 somministrati. La formazione pre-inserimento risponde a esigenze di match tra domanda e offerta che sono particolarmente sentite quando i tempi sono stretti, per esempio nel caso di picchi di lavoro. «Lo scopo della formazione è quello di mandare al lavoro persone più preparate» mette in evidenza Di Luccio, «sembra ovvio ma non lo è: il più delle volte chi esce dalle scuole, oppure proviene da altri lavori pur con le stesse mansioni, non è tarato sulla mansione esatta che andrà a svolgere all’interno dell’azienda utilizzatrice. Il nostro compito è quello di trovare una persona adatta a svolgere quel ruolo, e di fare in modo con la formazione che l’inserimento sia più agevole». La caratteristica dei corsi è di non essere a catalogo, bensì costruiti sulle esigenze dell’azienda.

Preparare i somministrati all'esatta mansione che andranno a svolgere è molto importante nei casi di picchi di lavoro

«Quando dobbiamo inserire un operatore di call center, per esempio, nel nostro corso verranno trattate parti più generali di comunicazione e approccio al cliente» spiega Di Luccio, «ma se lo vuole l’azienda può essere direttamente coinvolta per formare l’operatore sulla commessa a cui è destinato. La stessa cosa accade per ogni tipo di mansione, dai saldatori ai manutentori, dagli addetti alla pelletteria alle calzature alla tessitura e filatura, tutto è molto tarato sulle esigenze aziendali. Per questo motivo possiamo agire e progettare in qualsiasi settore coinvolgendo di volta in volta i professionisti e i docenti più adeguati». Openjob Consulting riceve richieste su tutto il territorio nazionale e opera attraverso 7 enti attuatori iscritti presso gli elenchi Formatemp, che hanno diverse competenze e che trovano sul territorio enti di formazione partner che si avvicinano alle esigenze specifiche delle aziende. «La carta vincente è soprattutto quella di coinvolgere l’azienda almeno in una parte della docenza» insiste Di Luccio, «Il match più efficace è quello di portare al corso il professionista della formazione per la parte generale, e l’azienda per la parte più specifica; così si ottengono i risultati migliori». Formatemp stabilisce una percentuale di inserimento di almeno il 35%, e il più delle volte, considerato che le aziende che partecipano a questi percorsi hanno la necessità di inserire personale, il limite viene largamente superato; nel caso dei corsi di Openjob Consulting, il placement supera il 46%. Tutti i partecipanti ottengono un attestato di partecipazione, con una scheda di valutazione. «I corsi sono totalmente gratuiti» precisa Di Luccio, «il processo di selezione parte dalle nostre filiali. A livello territoriale vengono segnalate le esigenze formative di una azienda specifica o di più aziende; quindi le nostre filiali si attivano per la selezione e organizzano i corsi». I corsi durano un minimo di 16 ore e un massimo di 250, a seconda delle esigenze delle imprese. «La nostra è una formazione a 360 gradi, facciamo anche percorsi di un livello più elevato di informatica» sottolinea Di Luccio, «come corsi di java e di cybersecurity, con il coinvolgimento di aziende che ci richiedono determinate figure che non sono facilmente reperibili sul mercato, e appositi docenti professionisti che provvedono a una formazione specifica». (r.v.)