Internazionalizzare? Funziona (anche) al contrario

Avete presente quando vi dicono che nel ciclo d’impresa la comfort zone è una pia illusione? Verissimo. E che per crescere bisogna internazionalizzarsi? Sacrosanto. Ma se qualcuno vi dicesse che il processo può funzionare anche “al contrario”? Che invece è proprio partendo da oltre i confini nazionali che si può crescere (e molto) in patria? La storia di Dkc Europe lo dimostra. Forse (se non siete del settore) il nome non vi dirà molto, ma il Gruppo Dkc è leader di mercato nell’ambito dei sistemi portacavi e di soluzioni per la protezione, il trasporto, la distribuzione di energia per infrastrutture civili e industriali. Ha 3.600 dipendenti in giro per il mondo, 34 stabilimenti sparsi tra Europa e Russia, 165mila metri quadrati di stabilimenti di produzione, 80mila di magazzini, 370 milioni di euro di fatturato consolidato e 75 di ebitda. Non proprio l’ultima delle Pmi, insomma. Eppure, è partita da un signore direttore che stava per andare in pensione e da un prodotto tanto banale quanto indispensabile: il tubo corrugato. Ma soprattutto, da un Paese dove non c’era quasi nulla e quindi aveva bisogno di tutto: erano i primi anni Novanta, le barriere erano cadute e la Federazione Russa si apprestava a ripartire pressoché da zero.

«Tutto ebbe inizio con una piccola società di telecomunicazioni messa in piedi dal compianto Marco Cecconi – il fondatore di Dkc, scomparso nel 2016 - con alcuni giovani russi. Avevano bisogno di canaline plastiche per le cablature e si rivolsero a me, che a quell’epoca ero direttore commerciale della Bocchiotti», racconta Sandro Bergamo (nella foto), classe 1942, amministratore delegato del gruppo. «Non ci misero molto a rendersi conto che si guadagnava più coi prodotti elettrotecnici che con la telefonia, così fondarono una seconda società per commercializzarli. Ma importarli dall’Italia costava di più che produrli direttamente, quindi comprarono due linee di produzione del tubo corrugato usate da Vincenzo Balzanelli, un personaggio storico del settore elettrotecnico. Nacque così, a fine luglio ’98, la Dkc». Che si pronuncia “Dks”, essendo l’acronimo di Dielectric Kabling System. In cirillico il glifo della “s” è la “c”.

Nel ’99, Sandro Bergamo andò in pensione e venne invitato a entrare in società: «Dissi subito di sì senza neppure pensarci un secondo», ricorda, «credevo nel mercato russo e nello sviluppo della Federazione: mancava tutto, ci sarebbe stato da lavorare per almeno cinquant’anni».

Il resto è storia: l’ampliamento della gamma, l’inizio della produzione di canaline nel 2002, sempre grazie a linee usate importate dall’Italia in una fabbrica a Tver, 160 km a nord di Mosca, sulla strada per San Pietroburgo, che Bergamo ricorda «immensa ma vuota». Perché proprio Tver? «Non esisteva un mercato di professionisti, non esisteva know how di nessun genere: l’unica era coinvolgere persone di fiducia e poi instradarle. A Tver, Dmitry Kolpashnikov, uno dei soci fondatori, aveva fatto l’università. Era un suo compagno di studi, Vadim Ribachuck, a seguire l’attività produttiva».

Partita all'inizio degli anni '90 con un capitale sociale di soli 8mila rubli, oggi Dkc ha 34 stabilimenti e fattura 370 milioni di euro

Oggi a Dkc è riconosciuta la leadership nel settore. Eppure era partita con un capitale sociale di 8mila rubli, qualcosa come 1.300 euro (oggi sono circa 120 euro). La chiave del successo? «Siamo stati gli unici a capire che in quel mercato, in forte crescita, era importante produrre localmente. E la crisi non ci ha spaventato, mentre tedeschi e francesi sono fuggiti a gambe levate. Finita la crisi, la crescita è stata vorticosa: tra il 60 e il 70% anno su anno». Nel 2007 la prima acquisizione, che Bergamo definisce “forzata”: quella di Cepi Italia, operante fin dagli anni '60 sul mercato italiano nella produzione di canale metallico, «di cui eravamo distributore esclusivvo per la Russia. Avevamo portato a Tver una loro profila usata», spiega Bergamo. «Dopo sei mesi di produzione sul posto abbiamo avuto necessità di portarne su una seconda. Lavoravano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Dopo qualche anno, Cepi Italia andò incontro a problemi commerciali sul mercato italiano e quindi, quando fu sull'oro del fallimento, dovemmo rilevarla perché nel frattempo eravamo diventati leader del mercato in Russia».

Nel 2008 nasce la Dkc Europe che gradualmente, negli anni successivi, amplia il proprio portfolio prodotti attraverso acquisizioni proprio nel nostro Paese. La lista delle acquisizioni sul territorio italiano è lunga: sempre nel 2008 fu la volta di Costel, specializzata nella produzione di quadri elettrici conto terzi; nel 2014 Cosmec, leader nella produzione di sistemi di protezione dei cavi negli impianti elettrici, Conchiglia, storica azienda italiana che opera nel mercato dei componenti per illuminazione pubblica, distribuzione elettrica in bassa tensione, componenti per reti gas/acqua e segnaletica stradale, ed Enerconv, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per elettronica di potenza. Nel 2015 un’altra acquisizione: quella di Steeltecnica, che da oltre 40 anni opera nel settore della carpenteria leggera nei comparti elettrici ed elettronici per il mercato nazionale. «Dalla Russia siamo venuti in Italia a investire in aziende con prodotti ottimi, ma in situazioni critiche, tutte tranne Cosmec. Lo dico con orgoglio: abbiamo salvato aziende che sarebbero scomparse. Abbiamo investito, le abbiamo riorganizzate e abbiamo portato loro un mercato, quello russo, sviluppando nel contempo il mercato italiano. Il risultato: crescita con fatturato triplicato, di cui il 60% grazie all'export».

E il futuro? Con l’ingresso di Rgm, entriamo nell’ambito della realizzazione di complessi sistemi personalizzati per la conversione di potenza per un'ampia gamma di applicazioni nei mercati dei trasporti, dei sistemi ibridi e dell'accumulo di energia, industriale e medicale. «Nel nostro settore tradizionale abbiamo raggiunto ormai una posizione in cui non c’è da aspettarsi grandi crescite. Dove possiamo riprendere a crescere in modo consistente? Nell’elettronica di potenza, oggetto dell’ultima acquisizione», spiega Sandro Bergamo.

«Siamo di fronte a un cambiamento epocale: dalla produzione alla distribuzione e allo stoccaggio dell’energia cambierà tutto. Si dovrà fornire energia alle auto e non sarà solo un problema di colonnine, ma di disponibilità di energia». E quindi? «A noi interessa andare in due settori: il residenziale e l’industriale: anziché immettere elettricità nelle smart grid, utilizzeremo l’extra produzione da fotovoltaico e rinnovabili in generale per realizzare un sogno: rendersi indipendenti da fonti energetiche esterne. Certo, dobbiamo correre, ma la Rgm ha competenze molto forti nel settore. E noi metteremo sul mercato un prodotto che farà status: sarà premium, green, e indipendente».