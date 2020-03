Dimenticate gli studi insonorizzati, distanti anni luce dalla strada che vogliono raccontare. Con l’avvento della banda larga le radio si sono fatte “strada”. O meglio: “in strada”. Da Nts, nata a Londra nel 2011 (e oggi con studi anche a Los Angeles e a Shangai) a Lot Radio a New York, passando per Le Mellotron, che ha sede in un bar nel quartiere hipster della capitale francese o Red Light Radio, che trasmette da un’ex vetrina a luci rosse di Amsterdam, le street radio sono il modello d’impresa “light” che funziona nell’etere.

Anche a Milano spopolano. Una su tutte: SilverMusic Radio, fondata da Marco Racchella, direttore artistico dell’emittente, ed Andrew Dj, che dal 2012 trasmette (su www.silvermusicradio.it e traimite l’app Smradio, disponibile sia per IOs e Android) dalle vetrine di via Giambellino 10. Ventiquattro speaker e due tecnici si danno il cambio alle consolle con dirette dalle 8 alle 23 e una programmazione musicale 24 ore su 24 e un palinsesto eterogeneo che svaria dalle trasmissioni di intrattenimento a quelle tematiche: sportive, culturali e ovviamente musicali.

E se vi sembra un passatempo per ragazzi, vi bastino due numeri, relativi al 2019: 832.164 e tre milioni. Ovvero gli ascoltatori “diretti” (i primi) e via social network (Facebook, Instagram e Twitter). O il fatto che nel 2016 SMradio è stata radio ufficiale per tutti i concerti di San Siro a Milano (Rihanna, Bruce Springsteen, Pausini, Beyoncè ) nonché l’unica radio a trasmettere dall’Heineken village per la finale di Champions League.

Nel 2019 SMradio ha raggiunto 3 milioni di ascoltatori sia direttamente che tramite le piattaforme dei social network

E poi ci sono le trasferte. Le scorse settimane, per esempio, hanno visto impegnato lo staff alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Sulla scia di questo SMradio è stata presente a Sanremo in tre diverse postazioni strategiche da cui ha trasmesso in diretta da lunedì 3 Febbraio fino a sabato 8 Febbraio. Le dirette partivano dalla mattina alle 10 dall’ Hotel Des Anglais e alle 15 la street radio si trasferiva in Corso Matteotti 17 presso il negozio Altelier Daphné (atelier che ha realizzato per diversi anni gli abiti di cantanti e presentatori, tra cui l’abito per Nilla Pizzi e quello per Dalidà che sarà esposto al Forte di Santa Tecla nella mostra che la Rai organizza per i 70 anni del Festival), poi, alle 17, gli speaker si trasferivano nel Palafiori a raccogliere le indiscrezioni sulla serata che si stava per vivere. A filare ai microfoni di SilverMusic Radio, così, si sono susseguiti Fasma, gli Eugenio in via di Gioia, Marco Masini, Enzo Campagnoli e Filadelfo Castro (rispettivamente i direttori d’ orchestra di Elettra Lamborghini e Rita Pavone), l’influencer Tiziano Bruno, Paolo Iannacci, Matteo Faustini, Maurizio Pirovano, Mauro Tummolo e tantissimi altri.

Il modello è quindi quello della radio itinerante. Così, in estate, con Smsumer la radio si trasferisce in location come Rimini, Milano Marittima (dal Caffè della Rotonda e dal Vistamare Club), Forte dei Marmi, Saint Vincent.

Uno dei punti di forza della street radio di Milano è la possibilità di effettuare dirette esterne con una innovativa tecnologia che permette la messa in onda tramite applicazione per smartphone o con strumentazione minima che garantisce comunque un’ ottima qualità di audio in uscita.

Da questo sono nate le dirette in store per vari brand: il fascino di avere una radio all’ interno del proprio locale, negozio o sede operativo ha affascinato molto e sta riscuotendo un grande successo. E il multistreaming permette di ascoltare fisicamente diverse web radio all’interno della piattaforma di SilverMusic Radio, per esempio Radio Accademia 09, la web radio di una delle accademie più riconosciute di Milano per l’insegnamente di doppiaggio, recitazione e ovviamente di conduzione radiofonica, Rock street radio, la radio ufficiale del Rock Street food o SMrotation, totalmente musicale senza alcun tipo di interruzione.