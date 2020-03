Chiusura della Lombardia? Non senza un sostegno economico immediato

E’ stato fin troppo buono il governatore Fontana a definire “pasticciata” la bozza di decreto che il governo ha fatto circolare in serata, bontà sua prima di vararlo, con cui prescrive la “chiusura” della Lombardia e di altre 11 province italiane.



Pasticciata è dire poco. Non a caso anche il piddino Bonaccini, neoconfermato presidente dell’Emilia Romagna, ha chiesto a sua volta tempo per lavorare sul decreto. Se non cambia, è suicida. Anzi, omicida: perché in nome del sacrosanto obiettivo di arginare il contagio, si determina una situazione di crisi economica gravissima, senza precedenti, in un’area che produce il 25% del Pil nazionale. Significa bloccare milioni di salari. Tagliare i viveri a centinaia di migliaia di aziende.

Potrebbe anche essere necessario ai fini della lotta all’epidemia, ma allora è indispensabile immediatamente e contestualmente disporre misure economiche di compensazione ai redditi falcidiati dalle chiusure. Subito soldi in tasca a chi ne perderà per le chiusure delle zone rosse.



Chi si è preso la briga di leggere la lettera che il ministro dell’Economia Gualtieri ha inviato a Valdis Dombrovskis e a Paolo Gentiloni – rispettivamente vicepresidente della Commissione Ue e commissario Ue per l’economia – e la risposta dei due ha invece avuto la sensazione a dir poco sgradevole del salamelecco burocratico: “Caro Valdis, caro Paolo”, e quei due “Caro Roberto”…



I convenevoli non dovrebbero trovare spazio, ora. Perfino questo simulacro istituzionale vuoto e rimbombante che è la Commissione europea, rispetto al governo di uno Stato membro che – con 5000 contagi di Covid-19 – annuncia di aver stanziato dieci miliardi in erogazione da domani senza aver preventivamente previsto le coperture e senza aver voluto attendere l’ok di Bruxelles, ebbene: perfino questo simulacro istituzionale vuoto e rimbombante che è la Commissione Ue è probabile che non avrebbe avuto il coraggio di eccepire. E non l’avrà, infatti. Ma il governo italiano deve avere il coraggio di battere un colpo. Conte su questo si gioca tutto.