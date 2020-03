Fare azienda in provincia? Un'impresa... sostenibile

Domanda: si può costruire una multinazionale da oltre un miliardo di fatturato in una terra lontana dai radar tradizionali di Roma e Milano? La risposta è un enorme sì. È il caso di Silmar Group, una holding fondata nel 1970 dalla volontà di Silvestro Niboli (nella foto) in provincia di Brescia e attiva in cinque differenti settori, tra loro integrati: riscaldamento, lavorazione dell’alluminio, idraulica, galvanoplastica e protezione passiva al fuoco. Come detto, nel 2018 ha raggiunto (e superato) i 1.000 milioni di revenues, ottenuti grazie a più di 3.200 dipendenti in 12 differenti Paesi. Oggi il Gruppo è in grado di commercializzare i propri prodotti in oltre 100 nazioni nel mondo, con una quota pari tra mercato italiano ed export. All'interno della holding, Valsir è il marchio specializzato in termoidraulica, edilizia e design del bagno che ha raggiunto nel 2018 un fatturato superiore ai 365 milioni, ottenuti con poco meno di 2.000 collaboratori diretti. «Il nostro segreto – ci racconta Simone Niboli, nipote di Silvestro e responsabile ufficio marketing della società – è che siamo in grado di offrire un prodotto multitasking adatto alle esigenze di ogni singolo Paese. Abbiamo ottenuto le certificazioni più complesse perché abbiamo una grande attività di ricerca e sviluppo. Una strategia premiata dai fatti, che ci ha garantito finora una crescita e un consolidamento costanti. Anche perché sappiamo “coccolarci” i nostri clienti che, una volta provati i nostri prodotti, difficilmente ci lasciano. Siamo una multinazionale, è vero, ma manteniamo sempre una gestione familiare che ci permette di avere una maggiore elasticità mentale. Siamo arrivati alla terza generazione ma, pur continuando a crescere, teniamo saldi i valori fondanti. Vogliamo dare continuità anche a tutte le persone che lavorano con noi, perché ci interessa instaurare un rapporto di fiducia con i nostri collaboratori, prima ancora che crescere continuamente. Dinamica, ne sono convinto, che è diretta conseguenza di un clima di collaborazione e affiatamento».

L'idea di Niboli fu quella di non lavorare più conto terzi, ma di mettersi in proprio per la lavorazione dell'alluminio

Come detto, il Gruppo Silmar nasce nel 1970 da un’intuizione di Silvestro Niboli. Inizialmente, infatti, il fondatore dell’azienda lavorava per aziende che stampavano metalli, creandosi un buon know-how. L’incremento costante dell’utilizzo di alluminio spinse Niboli a stampare per conto terzi, ma c’erano troppi rischi. Per questo motivo si decise a fare un ulteriore passo: creare un catalogo, in modo da entrare prepotentemente nel boom dell’edilizia di quegli anni grazie ai radiatori realizzati in alluminio. Nel 1979 – con l’obiettivo di garantire una fonte di qualità per soddisfare la necessità costante di approvvigionamento di metallo fuso - nasce quindi Raffmetal, la più importante raffineria di alluminio secondario a capitale privato in Europa. Anticipando i concetti di risparmio energetico ed economia circolare, Raffmetal offre un servizio – unico in Italia – di fornitura della lega di alluminio allo stato liquido, che comporta importanti vantaggi sia in termini di abbattimento dei costi di produzione e stoccaggio, sia di incremento della resa fusoria e riduzione della propria Carbon Footprint.

«Nel 1987 – prosegue il nipote del fondatore – mio nonno si rese conto che esisteva una nicchia di mercato nell’ambito dell’impiantistica idraulica, e ha creato Valsir. Nella continuità della gestione familiare, la neonata azienda è cresciuta progressivamente, allargando via via il proprio catalogo. Ma rimaneva un problema: trattandosi di prodotti voluminosi ma dallo scarso valore unitario, per poter sbarcare all’estero serviva aprire degli stabilimenti direttamente in loco. Per questo vengono colte al balzo le possibilità offerte dalla caduta del Muro e dal crollo del comunismo, con l’inaugurazione della branch rumena, cui ha fatto seguito quella in Russia e in Polonia. Oggi stiamo creando nuove succursali in tutto il mondo, dall’Australia all’India al Sudafrica».

Un altro punto forte dell’azienda, fin dalla sua fondazione e ancora oggi a maggior ragione, è quello di rivolgersi in egual misura a clienti con potenziale di acquisto da 5.000 euro fino a 50 milioni. E proprio il cliente è diventato il centro nevralgico della strategia di business di Valsir: se, infatti, soprattutto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 del secolo scorso le consegne nel comparto idraulico erano mediamente a 90 giorni, l’azienda guidata dalla famiglia Niboli era già pronta a soddisfare gli ordini in 30. E oggi lo fa in tre. «Il nostro prodotto – aggiunge il responsabile marketing di Valsir – è indispensabile per far progredire i cantieri, perché è necessario per la realizzazione degli impianti per le acque nere e quelle bianche. Senza impiantistica idraulica la costruzione della casa non può andare avanti. Per questo ci siamo impegnati fin dall’inizio a consegnare il prima possibile, fino all’attuale livello di servizio, con una percentuale superiore al 99% del materiale richiesto entro tre giorni».

Già alla fine degli anni'80 Valsir era in grado di evadere gli ordini in un terzo del tempo ordinario e oggi ce la fa in tre giorni

Valsir opera in un territorio, quello della Valsabbia, che non è esattamente tra i più attrattivi per gli investimenti. Ma questo non ha impedito alla famiglia Niboli di creare un forte legame con l’area e con gli abitanti. Anche i titolari dell’azienda, infatti, sono nati e vivono nella zona. Un rapporto, quello con il territorio, che si traduce anche in una forte connessione con gli abitanti che spesso e volentieri sono anche dipendenti dell’azienda. In molti casi da più generazioni. «Per noi – prosegue Niboli – è motivo di orgoglio aver assunto i figli o addirittura i nipoti dei nostri primi dipendenti. Siamo davvero attaccati visceralmente alla nostra zona di provenienza, tanto che abbiamo avviato un lavoro costante di progetti con le scuole, con le associazioni, in modo da alzare il livello del territorio stesso: vogliamo che sia attrattivo, non un posto da cui scappare, e ricco di opportunità di lavoro e di crescita personale».

Sulla scorta di queste convinzioni, l’azienda e il titolare hanno sempre avuto un occhio di riguardo per la Valsabbia fin da quando è nato il gruppo. Ma negli ultimi dieci anni si è scelto di inquadrare le iniziative in modo più strategico, con un percorso preciso di Csr, Corporate social responsability: ogni due anni le aziende del gruppo - nonostante non siano quotate in borsa – rendicontano le proprie attività nella sfera ambientale, sociale ed economica. Quest’anno sarà pubblicata la terza edizione del bilancio di sostenibilità. «A livello territoriale – ci spiega Niboli – sono molte le attività che sviluppiamo soprattutto per quanto concerne i giovani e le scuole, come ad esempio gli stage e le alternanze scuola lavoro, destinate tanto a studenti degli istituti tecnici che universitari (con occasioni di affiancamento nei reparti e negli uffici dell’azienda), le visite in azienda – occasioni durante le quali accogliamo intere classi, accompagnate dai docenti, con eventi formativi coerenti col piano di studio proposto a scuola - ed il sostegno concreto agli istituti scolastici, tramite la donazione di supporti tecnologici come Lim, proiettori e Pc.».

Un’altra iniziativa su cui si è investito è quella di sensibilizzare i più giovani sul tema della tutela ambientale, con particolare attenzione alla raccolta differenziata e alla corretta gestione dei rifiuti: abbiamo coinvolto circa 80 scuole della Valle Sabbia con attività volte a stimolare il senso di responsabilità sociale e ambientale dei più piccoli, dando loro la possibilità e le risorse per diventare protagonisti della diffusione della cultura del riciclo e dell’economia circolare. Per quanto riguarda le attività all’interno dell’azienda, poi, c’è grande attenzione per le famiglie dei collaboratori: ad esempio, con l’istituzione, per il quinto anno, di borse di studio dedicate al fondatore di Valsir. Quest’anno saranno premiati 18 studenti, figli dei collaboratori, che si sono contraddistinti nel loro percorso di studi. C’è anche un sistema di welfare rivolto ai dipendenti che prevede bonus mamme, contributo economico per le rette degli asili, convenzioni con i centri, servizio mensa agevolato. Infine è stato posto l'accento sull’efficientamento energetico, dotando gli stabilimenti di tecnologie sempre più efficienti – come nuove presse elettriche in luogo di quelle oleodinamiche, o con la realizzazione di un impianto di trigenerazione.

Nel 2012 è stato realizzato, a tempo di record, il polo logistico e produttivo di Vobarno

«Quello che ci ha portato fin qui – conclude Niboli – è la forte passione che abbiamo per quello che facciamo: la nostra missione è eccellere nella realizzazione di soluzioni innovative, garantendo un servizio puntuale, essendo radicati nel territorio. Negli ultimi dieci anni abbiamo apportato continui miglioramenti: mentre gli altri tagliavano le risorse, noi abbiamo raddoppiato la forza commerciale e di supporto tecnico ai clienti». Tra gli investimenti compiuti negli ultimi anni c’è anche l’inaugurazione, nel 2012, di uno stabilimento da 54.000 metri quadri complessivi – realizzato in tempi record: un solo anno dalla bonifica dell’area alla messa in opera – che ha ottenuto, tra le prime strutture produttive in Europa, la certificazione energetica in classe A. La scelta dei materiali e dei colori delle finiture esterne ha avuto lo scopo di integrare lo stabilimento con l’ambiente circostante, riducendone il più possibile l’impatto visivo. Il posizionamento degli impianti è stato studiato in modo da ridurre al minimo l’emissione di rumore nel vicino centro abitato, ed è stata tenuta in grande considerazione l’ottimizzazione dei consumi per evitare le dispersioni energetiche verso l’esterno (ad esempio, l’edificio sfrutta la luce solare per fornire luce diffusa alle aree produttive, migliorando anche la qualità dell’ambiente lavorativo). Valsir quindi continua a crescere, ma con il fermo intento di contribuire con le idee e con i fatti alla valorizzazione e alla tutela del territorio, pensando al futuro e puntando sui più giovani, che saranno il motore del cambiamento e dell’innovazione della Valle Sabbia.