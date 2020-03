Cent’anni fa centinaia di migliaia di italiani scoprirono in tv l’esistenza di Fastweb – oggi azienda multinazionale, leader nelle telecomunicazioni a banda larga, con quasi 2,7 milioni di clienti – grazie alla sponsorizzazione sportiva che quella società decise di fare mettendo il suo marchio sulla maglia bianconera della Juventus.

Oggi il campione- icona di quella stessa grandissima squadra di calcio, Cristiano Ronaldo – per tutti CR7 – ha accettato di rendersi testimonial di un'altra azienda outsider eppure già leader, che promette di essere rivoluzionaria nel settore della formazione accademica come lo fu Fastweb nelle telecomunicazioni: eCampus.

Con un aggancio in più, e ancora più forte: il contenuto del messaggio che questo mito dello sport mondiale lancia attraverso questa inedita testimonianza. Nella campagna pubblicitaria di eCampus Cristiano Ronaldo dà un consiglio: scegliere il meglio per ottenere il massimo, anche all'università. Si rivolge quindi a un pubblico prevalentemente giovane, ma non solo: una grande università telematica offre la straordinaria opportunità di formarsi anche a chi non è più giovanissimo; e dunque l’esempio del campione fa particolarmente effetto: la sua è stata un’infanzia durissima, durante la quale, però, lui è riuscito a formulare e coltivare un grande sogno: diventare il giocatore più forte del mondo.

Il pallone è stato la sua occasione di riscatto e lui la onora giorno dopo giorno, instancabilmente, lavorando per essere il migliore. Ci riesce, in campo e fuori, raggiungendo le vette più luminose del successo. Come fa un outsider ambizioso, in qualunque settore dell’attività umana.

Con 5 Palloni d’oro e 31 titoli conquistati in 17 anni di carriera, Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche in questa perseveranza nell’impegno per l’eccellenza è un grande esempio di quello che oggi si definisce “life-long learning”, cioè l’apprendimento permanente che sempre più contraddistingue molti ambiti dell’attività umana. E per dare ulteriore concretezza a questa sua testimonianza a favore dell’impegno e della formazione, Ronaldo ha deciso di fare qualcosa d’importante, che va ben al di là delle incombenze classiche di un testimonial: ha deciso di finanziare ben 36 borse di studio, di cui 12 già in fase di assegnazione, per un corso triennale dell'Università eCampus, arricchito da un servizio di tutoring in presenza, a ragazze e ragazzi che desiderano laurearsi ma che finora non ne hanno avuto la possibilità per motivi economici o personali.



L’offerta formativa di eCampus

L’Università eCampus – che si avvale di un così autorevole testimonial - nasce con un decreto ministeriale del 30 gennaio 2006 e oggi è divenuta una delle maggiori università online in Italia con oltre 90 mila studenti. eCampus rilascia lo stesso titolo di un ateneo tradizionale, ma è organizzata secondo un modello didattico pensato a partire dallo studente. L'offerta formativa comprende corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica e magistrale e master universitari nelle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia.

Il funzionamento della didattica è quello della miglior tradizione accademica telematica statunitense e dunque mondiale. Le lezioni dei corsi dell’Università eCampus sono sempre disponibili online su computer, tablet e smartphone. Le modalità di studio sono quindi improntate alla massima flessibilità: lo studente può seguire le lezioni in ogni momento e dovunque si trovi collegandosi alla piattaforma e-learning dedicata, personalizzabile e programmata in base al tempo che può dedicare allo studio.

Questa modalità tuttavia non prescinde né limita la possibilità di ricorrere, tutte le volte che ne ricorre l’esigenza, al supporto di un tutor personale che assiste lo studente sia online che in presenza nelle sedi dell'Università eCampus in tutta Italia: quella centrale di Novedrate, in Lombardia, e tutte le altre diffuse nella Penisola. Gli studenti, che al momento in cui quest’articolo viene scritto possono scegliere tra 49 diversi percorsi di laurea, si recano fisicamente in facoltà soltanto per affrontare gli esami – che per legge vanno svolti tutti “in presenza”– pianificandoli secondo un calendario annuale, che permette loro di organizzare in anticipo tutti gli spostamenti.



Full immersion di studio

Prima di ogni esame lo studente può anche scegliere di partecipare a una full immersion di studio insieme ai professori, per verificare preliminarmente, e in modalità collaborativa, la sua preparazione.

Sul merito degli insegnamenti impartiti, va sottolineato un comun denominatore: il loro marcato orientamento al mondo del lavoro, che rende la formazione fortemente collegata alle reali esigenze delle imprese che cercano laureati con le skill adatte ai tempi nuovi. Ed è anche in funzione di questa logica che ai corsi di eCampus si accede senza test d’ammissione, che misurerebbero la preparazione precedente degli aspiranti studenti, ma non quella che desiderano costruirsi per poter poi trovare la propria collocazione nel sistema. Le iscrizioni a eCampus sono quindi sempre aperte, anche adesso. L'Ateneo è stato promosso dalla fondazione e-Campus per l'università e la ricerca, finanziata dall'imprenditore Francesco Polidori, già fondatore del Centro Europeo per la Preparazione Universitaria (Cepu). La fondazione ha il compito di assicurare all'Ateneo i mezzi finanziari e ne nomina il consiglio d'amministrazione. Il campus che ne costituisce la sede centrale, a Novedrate, è situato all'interno del parco di villa Casana, una cascina del primo Settecento che attorno al 1830 è stata trasformata in dimora di villeggiatura della nobiltà lombarda. L'edificio che ospita il campus è stato costruito in vetro e calcestruzzo, secondo i modelli dell'architettura organica, negli anni sessanta dall'architetto Bruno Morassutti; sino al 2003 è stato adibito a centro di formazione dell'Ibm.

L’attuale Rettore è il professor Enzo Siviero, ingegnere, architetto e docente, che ha dedicato gran parte della sua carriera alla progettazione di ponti e all'insegnamento delle strutture nella facoltà di Architettura dell'Università di Venezia.