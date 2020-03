Se l'Europa ha un senso, copra tutti i danni economici del virus L'impatto dell'epidemia, che sta diventando pandemia, sarà durissimo. Commerci bloccati, socialità razionata, produzione a rilento. Come una guerra. Le istituzioni europee dimostrino almeno stavolta di avere le risposte necessarie a tutto il continente e non solo a questo a quel Paese. E' l'ultima occasione che hanno per farsi prendere sul serio da cittadini sempre più delusi. Il sovranismo non c'entra: c'entra l'inefficienza di una realtà nella quale tutti speravamo. Ora l'Europa si muova