Il Covid-19 insegna: mai più risparmi sulla sanità Il vero rischio su cui tutti gli esperti concordano è che un contagio estensivo manderebbe in crisi le terapie intensive degli ospedali. Che non sono sufficienti per un'emergenza sanitaria grave: un'epidemia, come anche un sisma. La spesa sanitaria non solo non va tagliata ma riqualificata, sul modello delle Regioni efficienti. Colpendo gli sprechi e riprendendo ad investire, su misura di emergenza e non di ordinaria amministrazione.