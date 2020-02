"Così dal fronte delle farmacie cerchiamo di contenere il panico"

“Sì, è il fronte della farmacia, ma stia tranquillo: resistiamo!”: è sorridente e sicura come sempre Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, l’associazione che riunisce e rappresenta i 2992 farmacisti della regione-cavia del coronavirus in Italia. “Stiamo dimostrando come sempre e con i fatti – spiega in questa videointervista ad Economy - di essere una grande rete efficiente, anzi il primo presidio del sistema sanitario per i cittadini, e anche in questo momento abbiamo dimostrato di essere un punto di riferimento. Nel fare essenzialmente due cose: cercare di frenare il contagio e dare risposte ai cittadini”.

Ma è giustifcato tanto panico?

“Comprensibile. Un mal di gola, la tosse o il raffreddore vengono vissuti con panico da parte della gente, sono un vero incubo”, risponde Racca: “Di qui la necessità di dare risposte. Siamo stati messi subito all’interno della rete sanitaria di Regione Lombardia per contrastare quest’epidemia e abbiamo dato subito disponibilità a tenere aperte le farmacie, Per esempio, nelle zone rosse è tutto chiuso tranne qualche alimentare e, appunto, le farmacie. Stiamo svolgendo l’attività a battenti aperti, cercando di limitare l’accesso simultaneo alla popolazione per evitare gli assembramenti nei negozi, poi non solo sono sul loro posto di lavoro ma si sono aumentati i turni, per coprire le notti, e con piacere abbiamo visto che la farmacia dove era entrato il paziente 1 c’è stato il tampone negativo…”.

Infine, conclude Annalisa Racca, “abbiamo dovuto occuparci della consegna dei farmaci, mantenendo aperto anche nelle zone rosse un corridoio per i farmaci, l’ossigeno, i materiali di consumo… E adesso ci stiamo occupando del fatto che possano arrivare le persone che lavorano, nella zona gialla e non solo. Ogni giorno affrontiamo i problemi del momento che cerchiamo di risolvere nel migliore dei modi… Insomma, tra tante preoccupazioni la categoria se la sta cavando bene. E cerchiamo di far seguire alla gente che ci chiede consigli i dovuti comportamenti, quelli indicati dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore della sanità”.