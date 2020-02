E se il "paziente zero"fosse il Conte Dracula?

Dei pipistrelli, si sapeva: il Covid-19 è nato da loro. Ma nessuna dietrologia era arrivata dove ha saputo giungere il Ministero della Salute. Coprifuoco dopo le 18 nei bar e nei pub, perché è col calare delle tenebre che il virus dilaga. Come un vampiro, come Dracula. Ecco, quindi, svelata la la ratio di una disposizione che ha lasciato allibiti tutti, gestori e avventori. Dunque: lo Spritz delle 12 è innocuo, ma quello delle 19 è letale. È tranquillamente consumabile, in attesa che si liberi un tavolo, la tartina al bancone del ristorante (che può restare aperto, se non dovesse chiudere per l’estinzione degli avventori), ma non la patatina al bancone del bar.

A Milano, dove “l’ape” è un’istituzione irrinunciabile, emergenza o non emergenza, il 26 febbraio i locali hanno fatto squadra. Anzi, squadre: ce ne sono almeno due, esattamente come per il calcio (toccateci tutto, ma non il derby) (e “l’ape”). Una è quella promossa da Antonio Civita (Panino Giusto), Nanni Arbellini (Pizzium) e Vincenzo Ferrieri (CioccolatItaliani), che hanno raccolto intorno a sé 68 imprenditori della ristorazione milanese che si sono associati nella neonata “Unione dei Brand della Ristorazione Italiana” (le maiuscole non sono nostre), l’altra, che (senza targarsi) di adesioni ne ha raccolte una novantina, ha scritto al sindaco Beppe Sala chiedendogli “di far presente al governo di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e provvedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell'immediato onde evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavoro e riduzione del Pil cittadino oltre che regionale", ma soprattutto " di far presente a Regione Lombardia e al Ministro della Salute l'importanza di stabilire regole chiare e ponderate per tutti gli operatori senza discriminazioni in un settore articolato come il nostro".

Ha funzionato meglio dell’aglio, dei paletti di legno e delle pallottole d’argento: sul sito della Regione Lombardia è immediatamente (o quasi) comparsa una pagina di FAQ. Dalla quale apprendiamo che la chiusura serale e notturna non vale per i bar all’interno degli hotel, né agli autogrill, ma neppure per quelli all’interno delle stazioni ferroviarie e di servizio (se invece il bar è all’interno di un centro commerciale deve chiudere). Ma soprattutto, apprendiamo che si tratta solo di uno spiacevole equivoco. Citiamo testualmente: «I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio». Ma niente panico all’espressione “somministrazione assistita”: dopo la corsa alle mascherine, non ci sarà quella agli imbuti. Si tratta banalmente del servizio al tavolo. Il Negroni è salvo.