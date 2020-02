Nessuno nei mercati delle nostre città squarta pipistrelli o serpenti a mani nude. A parte il fatto che le autorità cinesi hanno affermato che il Coronavirus non è partito dal mercato degli animali di Wuhan, bensì da qualche altra parte non specificata, non c’è alcun motivo per evitare i nostri bei mercati pieni di frutta e verdura fresca, che anzi alzano le difese immunitarie necessarie per non ammalarsi di un bel niente. Fatto sta che non ci va più nessuno. Quello di Rho, il più grande della Lombardia, ieri era un deserto. Così un po’ dappertutto al nord. In compenso gli ipermercati sono presi d’assalto: molto più “pericoloso”, visto l’affollamento, e considerato che l’unico modo per beccarsi il famigerato Coronavirus è essere contagiati da un altro homo sapiens con il virus. Il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla parla di «diffidenza, per non dire panico della gente che non esce di casa e non frequenta i mercati dei produttori. Ci preme di fare un appello affinché la gente continui a consumare prodotti agricoli stagionali, non sussistono infatti rischi di trasmissione del virus attraverso alimenti e imballaggi». Certo il problema non riguarda solo i venditori ambulanti dei mercati: secondo i dati di Confcommercio Emilia-Romagna il settore del commercio sta registrando una flessione compresa fra il 40 ed il 90% dei fatturati! Altri luoghi deserti: i ristoranti. Per evitare che? Cibi contaminati che non esistono? Affollamento? Ma se non c’è nessuno! Come ai bar, d’altra parte: se n’è accorta anche la regione Lombardia, che si è rimangiata a tempo di record la misura che prevedeva la chiusura dei bar dopo le 18: ora possono stare aperti, basta servire al tavolo – non vi salti in mente di chiedere uno spritz al banco alle 19. Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ha affermato che il fatturato dei pubblici esercizi in alcune aree è calato a oggi fino a punte dell'80%; il rischio è di perdere nei primi 4 mesi dell'anno una cifra pari a 2 miliardi di euro, e se la situazione non cambia in fretta si parla di oltre 20.000 posti di lavoro a rischio. Qualcuno, all’estero, ha già pensato bene di approfittare della situazione. A fingere che dagli alimenti possano venire minacce inesistenti, per esempio, sono anche «alcune catene della grande distribuzione europea che, strumentalmente, chiedono garanzie sulla sicurezza degli alimenti provenienti dall'Italia per cui, a partire dall'emergenza, molti prodotti made in Italy agroalimentare sono bloccati mentre si registrano nel contempo anche speculazioni sui prezzi dei generi alimentari e delle materie prime»: parola del ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. «È necessario prevedere anche per il settore agricolo strumenti di tutela del reddito come la sospensione delle rate dei mutui e del pagamento dei contributi ed una prima dotazione per il ristoro dei danni subiti dalle aziende per far si che non sia del tutto compromessa l'attività economica» dice ancora Colla di Coldiretti. Non bisogna però disperare. I miracoli sono possibili, come dimostra l’improvviso addolcimento dell’Agenzia delle Entrate. In seguito al decreto del Ministero dell'Economia, infatti, il direttore Ernesto Maria Ruffini ha annunciato in pompa magna di aver dato disposizione di «dare applicazione alle misure che dispongono la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19». Potere del Coronavirus.