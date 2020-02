Sette morti per il Covid-19 e intanto 21 (al giorno) per la normale influenza Le precauzioni igieniche contro il contagio - lavarsi le mani, stare a distanza da chi tossisce e starnutisce o eventualmente usare le mascherine - sono sacrosante, e il dolore di chi ha perso delle persone care per il contagio merita la più partecipe solidarietà. Ma non si deve tacere che secondo l'Istituto superiore di sanità "grazie a queste metodologie che si arriva ad attribuire mediamente 8000 decessi per influenza e le sue complicanze ogni anno in Italia".