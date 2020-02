Così il Fintech può davvero aiutare le imprese

L'ultima edizione dell’Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano ci dice che “sono 326 le startup censite in Italia, per un volume di finanziamenti complessivo di 654 milioni di euro. I settori in cui operano sono eterogenei: dai servizi bancari (42%) ai servizi tecnologici orientati al mondo finanziario e assicurativo (25%). Ma pochi sono i veri progetti e gli “use case core”, cioè quelli contestualizzabili in aziende e organizzazioni diverse. Sicuramente molto importante a livello di sistema lo Spunta Project portato avanti su blockchain dal sistema bancario italiano, così come la fatturazione elettronica, ma è necessario, per creare conoscenza e capacità di sistema, portare “in produzione” molti altri progetti e non fare solo Poc o sperimentazioni.

Il focus del Fintech si sta già spostando dal B2C al B2B, e in questo ambito oltre ai pagamenti, vi sono sicuramente, prioritari tra gli altri per le aziende, il credito (inclusa la nuova normativa sulla crisi d’impresa), il cash flow forecasting, la supply chain finance, il cash management (sempre più multi-party e multi-currency), e tutto il vasto mondo della compliance. È quanto emerge dalla Survey che Aiti, l’Associazione Italiana dei Tesorieri d’Impresa, e Eact, la Federazione Europea dei Corporate Treasurers, hanno fatto l’anno scorso. E per le aziende di medie e piccole dimensioni questi aspetti sono ancora più complessi e critici da gestire.

Sono tecnologie complesse, che richiedono molto approfondimento per essere comprese e utilizzate. E il loro utilizzo non deve limitarsi agli aspetti di efficienza, ma a realizzare nuove soluzioni radicalmente nuove che facciamo fare un salto quantico all’attività d’impresa. Per esempio la capacità di valutare il merito di credito intrinseco della specifica azienda che deriva dall’insieme degli elementi quantitativi e qualitativi che le nuove tecnologie potrebbero rendere misurabili e che oggi invece vengono considerati come degli “intangibili” non valutabili, a partire dal capitale umano e dalle persone, dal sistema di relazioni che generano effetti di network oggettivamente analizzabili e con studio, misurabili, magari probabilisticamente.

Esistono elementi intangibili che l'intelligenza artificiale può analizzare restituendo un valore che abbia efficacia reale

Per dare il proprio contributo Aiti, nata nel 1992 proprio da coloro che hanno realizzato i primi sistemi informatici di cash management in Italia, ha creato un gruppo di lavoro sul Fintech (https://www.aiti.it/fintech) con i seguenti obiettivi: formulazione di una definizione condivisa di Fintech tra i soci; capire e contestualizzare le vere necessità della tesoreria e dell’area finanza perché il Fintech possa abilitare un modo innovativo ed efficace (misurabile) di utilizzare i servizi finanziari qualsiasi essi siano; aderenza e appropriatezza delle soluzioni alle reali esigenze e specificità; analisi e definizione concreta degli uses cases e delle soluzioni: "no frills, no hype"; verifica delle tecnologie applicabili tra quelle disponibili; uso di un modo/modello di riferimento di validità generale per definire Kpi qualitativi e quantitativi omogenei nei diversi contesti settoriali, infrastrutturali, organizzativi e tecnologici; validazione e consenso ampio da parte delle diverse realtà a cui appartengono i soci; mantenere e sviluppare le relazioni con gli organismi istituzionali, accademici e d’impresa nazionali ed internazionali attivi sulla materia, sia ai fini regolatori che di progetti comuni e collaborativi, per es. di ricerca, insieme con le altre competenti commissioni, in particolare quella sui Digital Payments, fatturazione elettronica ed e-business; coinvolgimento attivo dei soci nelle attività di cui sopra, trasferimento della conoscenza raccolta, selezionata e generata ai soci anche tramite la formazione, divulgazione negli ambiti e sedi appropriate.

E in questo senso si è già lavorato per esempio con alcune banche per portare la propria esperienza per migliorare i sistemi di cash management. Il prossimo 6 febbraio 2020 ci troviamo, in un incontro aperto al pubblico, ad approfondire in modo concreto alcuni dei temi menzionati sopra. Ogni informazione in merito su www.aiti.it dove nell’area della Commissione Fintech trovate bibliografia, approfondimenti, studi e risultati dei gruppi di lavoro sul Fintech e gli aggiornamenti che si aggiungeranno di volta in volta.



*Consigliere Aiti e Responsabile Commissione Fintech, coordinatore Eact Fintech Working Group