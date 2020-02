L’emergenza Coronavirus rischia di avere un impatto più pesante sulla salute dell’economia che non su quella delle persone. «Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini: su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, solo il 5% muore, peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute» ha affermato oggi a Roma Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della Sanità. «Le mascherine di garza, quelle che stanno andando a ruba, alla persona sana non servono a niente» ha aggiunto Ricciardi, mentre al pronto soccorso di Arezzo si consumava il secondo furto di mascherine nel giro di pochi giorni… I danni per l’economia, quelli sì sono reali. «L'emergenza da Coronavirus rischia di avere un impatto elevatissimo sulla nostra economia, pari ad una perdita di circa 3,9 miliardi di euro di consumi. Ed è una stima conservativa, basata sull'ipotesi di una crisi limitata» ha affermato il presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, secondo cui rischiano la chiusura circa 15mila piccole imprese in tutti i settori, dalla ristorazione alla ricettività, passando per il settore distributivo ed i servizi, mentre l'impatto sull'occupazione potrebbe superare i 60mila posti di lavoro. A vedere le streghe è soprattutto il turismo, con la stagione primaverile, che vale il 30% circa del fatturato totale annuo, che appare seriamente compromessa. Per questo le associazioni Aidit, Assoviaggi, Astoi e Fto chiedono aiuto. «È necessario che le istituzioni mettano prontamente in campo misure di sostegno straordinarie per le imprese turistiche, che contribuiscono al pil per il 13% e, per il 14,7%, all'occupazione nazionale» si legge in una nota. Tra le misure richieste, il differimento del pagamento dei contributi previdenziali e del pagamento delle imposte dirette e indirette per un periodo coincidente col perdurare della crisi e, comunque, non inferiore a dodici mesi come già avvenuto per gli eventi sismici. Soffrono anche i professionisti: secondo il portale ProntoPro, nel weekend 22-23 febbraio hanno già perso ingaggi lavorativi pari a 1 milione e mezzo di euro a livello nazionale, fino a 1 milione di euro solo in Lombardia e Veneto, dove le richieste sono calate del 40%; a risentirne di più i servizi legati a eventi e a feste, quelli legati a benessere e formazione della persona: diminuiscono infatti le richieste per nutrizionista, personal trainer, ma anche per corsi di lingue e ripetizioni scolastiche. Intanto le fiere vengono rinviate a data da destinarsi: è il caso delle rassegne Model Expo Italy ed Elettroexpo, assieme alla mostra-convegno 'Innovabiomed', alla Fiera di Verona; ed è in corso al momento di pubblicare questo articolo un Cda che sta decidendo se rinviare o addirittura annullare il Salone del Mobile di Milano. Per reagire alla crisi si punta sul telelavoro: con il Dpcm del 23 febbraio consente l'attivazione del lavoro a distanza anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali, ma solo nelle regioni considerate a rischio: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Lo strumento del telelavoro è un’arma importante per affrontare l’emergenza, e non solo in Italia: basti pensare che in Cina lo strumento di collaborazione remota Zoom ha visto un aumento del 15% dei download. Ma l’aumento dell’utilizzo di questi strumenti pone un problema importante in termini di cybersecurity. Le aziende devono implementare soluzioni quali la sincronizzazione sicura dei file, per evitare che al danno del Coronavirus si aggiunga la beffa dell’attacco informatico.