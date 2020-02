aaa nuovi lavoratori cercansi(ma con le competenze giuste)

Superare le barriere ideologiche e risolvere in concreto il problema dei problemi italiani: la disoccupazione, soprattutto giovanile e al Sud, che con il 9,7% (16,2% nel Meridione) è la terza più grave nell’Eurozona; e il basso livello dei salari medi. Anche alla luce di questo quadro di partenza assai critico, e delle misure a sostegno dell’occupazione che iniziano a delinearsi nell’attività di governo, Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro nell’esecutivo Conte 2, ha accettato di illustrare a Economy i punti del suo programma, rispondendo alle domande del nostro giornale, affiancato da un partner di grande competenza, Giordano Fatali, fondatore e presidente di HrcCommunity, tra le associazioni più attive della galassia delle Risorse Umane.

L’occasione è stata arricchita dalla ricerca che proprio HrC ha svolto per Economy e che pubblichiamo nelle prossime pagine: un sondaggio tra 70 aziende – marchi celeberrimi e meno famosi, di tanti settori diversi – che dichiarano formalmente quante risorse intendono assumere nel corso dell’anno appena iniziato. Perché la verità è che c’è un’Italia che assume. Ma non sempre trova le persone giuste.

Le maggiori opportunità si trovano nei settori più esposti al digitale e in genere all'innovazione tecnologica e scientifica

E questo sondaggio, oltre a dare indicazioni concrete ai lettori di Economy, rivela con chiarezza quali mestieri sono quelli attualmente più ricercati.

I dati sono qui da leggere. Spopolano le richieste di figure professionali specialistiche scientifiche, digitali, ingegneristiche. Le famose competenze “Stem”: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L’indicazione – di cui bisogna far tesoro - è che le specializzazioni attraggono offerte, e soprattutto quelle degli ambiti innovativi. Una sfida per i giovani, a formarsi nella giusta direzione. Ma soprattutto per il sistema formativo del Paese, affinché sappia evolvere in modo funzionale.