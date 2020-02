C'è un rischio nel rischio, bloccare l'economia senza ragione Siamo già alla psicosi per una malattia che ha lo stesso indice di mortalità di una banale influenza. Non va sottovalutata ma non deve nemmeno bloccare tutte le attività economiche. La pagheremmo cara, senza ragione. Economy seguirà la cronaca ma soprattutto l'impatto della psicosi su quel che ci tiene in marcia e forti, l'attività economica, che non va sacrificata con troppa leggerezza.