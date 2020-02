Overbooking... virale

La prima tappa di Circular Economy del 24 febbraio a Castellanza nella sede della Liuc Università Carlo Cattaneo organizzata da Economy, ma anche l’evento “Competere nell’era dell’Intelligenza Artificiale” organizzato da Hbr Academy Italia in collaborazione con Arca Fondi Sgr per il 25 febbraio, come il Real estate e Finace Summit del Sole 24 Ore. E il Convegno organizzato da Equita, "Investment banking in Europe: where we are and where we are going”, in collaborazione con il centro Baffi Carefin Università Bocconi, previsto questo mercoledì 26 febbraio, come pure il Think Tank “Appunti di geopolitica 2020” di Sigest e la presentazione della Collezione di Pasqua 2020 al Venchi City Life a Milano, o l’EY Summit sulle Infrastrutture del 4 e 5 marzo. Ma anche tutti gli eventi collaterali della settimana della moda milanese, o la presentazione nazionale della nuova Mini elettricaorganizzata a Rimini. Passano le ore e la casella di posta elettronica si riempie di comunicazioni relative a eventi annullati e rinviati a “data da definirsi”. Persino il convegno al Teatro Cagnoni di Vigevano sul coronavirus è stato rinviato per colpa del coronavirus. O meglio: dell’ordinanza del ministero della Salute, che ritiene sia più saggio evitare ogni forma di aggregazione sociale per contenere il contagio.

A vuotarsi non sono solo gli scaffali dei supermercati – fatta eccezione per le Penne Lisce e le Farfalle, che evidentemente non incontrano il gusto dei consumatori neppure nell’attuale isterico scenario da imminente guerra atomica – ma anche le agende, le relazioni commerciali, le occasioni di business matching. Alcuni degli eventi non potranno essere recuperati – in particolare quelli legati a uno specifico periodo dell’anno – altri sì. È certo che tutto dipenderà da questa sorta di quarantena volontaria che sta coinvolgendo sempre più persone, aziende, associazioni. Una settimana sarà facile da recuperare nel corso dei prossimi mesi, due sarebbe più difficile, ma non drammatico. Un mese di vuoto pneumatico nelle agende di tutti sarebbe veramente impegnativo da riorganizzare. Soprattutto per i partecipanti, che si troveranno sommersi da inviti. Le agende sono lo specchio del Paese, della nostra economia che può reggere e riaccelerare se avremo di fronte un breve periodo di blocco. Prepariamoci, a emergenza passata, ad avere le agende in overbooking.