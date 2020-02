Sony, quella dei Walkman e della Play Station, a Las Vegas ha presentato la prima auto della sua storia industriale. Che ha un volante. Toyota, invece, ha annunciato che farà sorgere una nuova città ai piedi del monte Fuji in Giappone, Woven City, per sperimentare nuove forme di vita urbana basate su soluzioni di mobilità connesse, autonome, senza emissioni e condivise. Hyundai, da parte sua, ha deciso puntare più in alto guardando direttamente al cielo con taxi volanti che potranno trasportare fino a quattro passeggeri più il pilota. Youngho Chi, Chief Innovation Officer dell'azienda sudcoreana, li ha definiti "voli democratici” perché, secondo l’azienda coreana, dovrebbero essere economici. Negli stand dell’ultima edizione del Ces, la fiera più importante al mondo per le tecnologie innovative che si svolge da 50 anni nella cittadina del Nevada, c’era davvero di tutto, ma non c’era un'automobile capace di guidare da sola e pronta per essere messa in mostra e venduta nei concessionari di tutto il mondo. Eppure se ne continua a parlare da molto tempo. Non soltanto da quando, nel 2009, Google (ora Waymo) ha annunciato l’inizio della sua sperimentazione della guida autonoma. I primi veicoli radiocomandati risalgono al 1925 e qualcuno, tra le decine di prototipi realizzati negli anni seguenti, ricorda anche una Lancia Thema di VisiLab modificata dal professor Alberto Broggi dell’Università di Parma, che nel 1998 percorse quasi duemila chilometri in sei giorni lungo le strade del nord Italia operando per il 94% del tempo in totale autonomia e utilizzando soltanto un sistema di analisi dell’ambiente basato su due telecamere in bianco e nero. Broggi ha poi venduto la società VisiLab, fondata con i suoi studenti, a una azienda della Silicon Valley, la Ambarella, continua a lavorare per loro e ha ottenuto a maggio 2019 dal ministero delle Infrastrutture la prima autorizzazione a sperimentare la guida autonoma in Italia.

Le case automobilistiche, secondo la società di consulenza AlixPartner, hanno speso finora qualcosa come 140 miliardi di dollari e prevedono di spenderne 375 nei prossimi cinque anni per arrivare all’auto senza volante, freno e acceleratore. E oggi, a che punto siamo? Più o meno tutte le case offrono dei sistemi di assistenza alla guida, come il Cruise controll che maniene la velocità impostata, la frenata automatica e il manenimento della corsia, oppure sistemi che sono in grado di controllare il volante e il freno a basse velocità, che sono classificati tra il livello 1 e il 2 della scala Sae (Society of automotive engineers), ovvero il guidatore deve avere le mani sul volante e controllare sempre l'auto. Il top di gamma di Bmw, Mercedes e Audi hanno fatto il primo passo vero nel campo dell'automazione raggiungendo il livello 3, ovvero quello grazie al quale l’auto è in grado di guidare da sola gestendo accelerazione, frenate e direzione, mentre il conducente interviene solo in situazioni problematiche. Ma si tratta di auto che costano più di centomila euro e, tra l’altro, non possono essere guidate, in questa modalità, nella maggior parte dei Paesi del mondo perché non è ancora chiaro chi debba rispondere di eventuali danni causati dal veicolo senza guidatore. Il livello 5, quello in cui non c'è volante, né pedaliera, in cui l'auto guida davvero da sola, è ancora lontano.

La guida autonoma sarà applicata solo alle navette condivise, con i big della Silicon Valley che giocano la partita della passenger economy

I problemi assicurativi non sono gli unici a dover essere risolti. I veicoli a guida autonoma sono meteoropatici, ovvero smettono di funzionare quando la neve, il ghiaccio o la pioggia accecano sensori laser e telecamere, gli occhi dell’auto. Poi, come ogni computer, anche quelli che viaggiano su quattro ruote collegati perennemente in rete possono essere soggetti ad attacchi informatici e devono poter dialogare con altre auto con la stessa tecnologia per poter funzionare anche nelle situazioni di traffico intenso. Infine c’è il problema principe, quello forse irrisolvibile: l’imprevedibilità delle azioni umane. Un pedone che sbuca tra due auto parcheggiate, una signora distratta che attraversa la strada, o un bimbo che corre dietro a un pallone sono situazioni irripetibili per modalità e timing. Se con un colpo di bacchetta magica tutto il miliardo e spingi di auto circolanti nel mondo fossero a guida autonoma, la faccenda sarebbe relativamente più semplice. Ma non è possibile. E allora come si fa a insegnare a un computer che deve stare attento al signore anziano col cappello che guida davanti a voi che sta litigando con la moglie? Al New York Times, Bryan Salesky, ceo di Argo AI, la società che collabora con Ford e Volkswagen per lo sviluppo della guida autonoma, ha detto: «Si vedono tutti i tipi di cose pazzesche sulla strada, e si scopre che non sono così rare, ma devi essere in grado di gestirle tutte. Con radar e telecamere ad alta risoluzione e tutta la potenza di calcolo che abbiamo, possiamo rilevare e identificare gli oggetti su una strada. La parte difficile è prevedere cosa faranno dopo».

Per capirlo le case automobilistiche e le aziende della Silicon Valley hanno fatto e faranno percorrere ai prototipi milioni di miglia in guida autonoma, ma saranno sempre una percentuale da prefisso telefonico rispetto a quelli percorsi dai mezzi a motore sulle strade del mondo. Una ricerca citata da Jack Weast, che sovrintende agli standard dei veicoli automatizzati di Mobileye, uno dei leader mondiale nello sviluppo della tecnologia di assistenza alla guida, suggerisce che sarebbero necessari circa 30 miliardi di chilometri di test nel mondo reale per avere dei risultati probanti. «Con una flotta di 100 auto, ci vorrebbero circa 1.000 anni. E non dovreste mai aggiornare il software perché altrimenti si dovrebbe ricominciare tutto da capo». E il gioco non vale la candela, come ha sostenuto, in un’intervista ad Automotive News, Carlos Tavares, numero uno della neonata Psa-Fca: «Non vediamo alcun valore nei sistemi di assistenza alla guida oltre il livello 3 per motivi di accessibilità economica da parte del cliente privato. Al di là di questo livello, il costo sale alle stelle e il valore non aumenta in proporzione. Ciò significa che non ci sono ragioni commerciali per le vendite al dettaglio oltre il livello 3. Ora, continuiamo a lavorare sul Livello 4 o sul Livello 5 che saranno interessanti per la mobilità condivisa come le navette».

CHI SI MANGERA' LA TORTA DEL PASSENGER ECONOMY?

Non stupiamoci se Intel, il produttore di microchip certamente interessato direttamente alla sviluppo di questa tecnologia, è entusiasta della guida autonoma tanto da considerarla «una delle più grandi opportunità economiche del 21° secolo», da darle il nome «passenger economy» e da valutarla 7 mila miliardi di dollari nel 2050. Secondo Intel, nel mondo tra il 2035 e il 2045 si potrebbe evitare la morte di 585 mila persone in incidenti stradali e si risparmierebbero 234 miliardi di dollari di spese sanitarie. Ma la ciccia del business sarebbero i 6.700 miliardi di dollari ricavati dalla vendita di servizi di mobilità ai privati e alle aziende nel 2050, e i 200 miliardi in arrivo dalle nuove app. Resta da capire se la torta se la spartiranno le case automobilistiche o gli over the top della Silicon Valley, ma ci saranno anche dei vantaggi per gli ormai ex automobilisti: si libereranno 250 milioni di ore finora occupate alla guida e ci saranno saloni di bellezza mobili, mobile-motel per recuperare le ore di sonno perse, mentre al posto dei drive i film verranno proiettati su un mezzo drive away.