L'elettrica taglia le emissioni ma anche i posti di lavoro

“Se non saremo in grado di reagire con la velocità necessaria, rischiamo di far la fine di Nokia”. Il numero uno di Volkswagen, Herbert Diess, ha presentato così in consiglio di amministrazione, lo stato dell’industria dell’auto tedesca, all’apparenza invulnerabile, in realtà alle prese con una rivoluzione tecnologia che sta rimettendo in discussione le certezze accumulate in più di un secolo di successi. In sintesi:

- La Germania, sotto lo shock dello scandalo del diesel e la pressione crescente dell’elettorato verde, ma anche per difendere la sua leadership nel settore, ha deciso di accelerare la sfida elettrica dandosi l’obiettivo di produrre dieci milioni di veicoli elettrici entro la fine del decennio.

In cifre, questo equivale, per la sola Volkswagen, ad investimenti per 80 miliardi, peraltro da effettuare in tempi rapidi per fronteggiare la sfida di Tesla che si prefigge l’obiettivo di produrre entro un anno mezzo milione di auto elettriche nella sua nuova fabbrica tedesca.

La rivoluzione avrà numerosi aspetti, a partire dal radicale cambiamento della catena del valore, sia nella produzione dei veicoli, che nel ripensamento della rete di assistenza e rifornimento, nonché della struttura stessa delle città.

Il nervo scoperto riguarda la produzione di batterie che incide per circa un terzo sul costo di un veicolo elettrico, ma che sono per l’85% del totale prodotte in Asia e che richiedono materie prime, vedi il litio e il cobalto, spesso controllate dai giganti di Pechino, molto più avanti sul fronte della produzione di auto nonché delle batterie.

Non meno rilevante l’impatto sull’occupazione. L’auto elettrica richiede assai meno manodopera. I gruppi tedeschi parlano di un taglio di 88mila unità ma la cifra, senz’altro in difetto, non considera gli effetti sull’indotto. Per ora, non resta che prendere atto che i Big hanno già congelato le assunzioni oltre Reno, mentre il taglio delle commesse si sta facendo sentire su tutta la filiera della componentistica, comprese le aziende italiane. Non è nemmeno da escludere che, per attutire l’impatto della svolta, la Germania, su spinta del sindacato, decida di spostare all’interno del Paese gli investimenti nella componentistica a danno dell’Italia.

Il nuovo quadro è senz’altro drammatico per la velocità dei tempi di esecuzione e per l’incertezza che comporta. Non si ha alcuna evidenza del gradimento dei consumatori, peraltro perplessi per l’aumento dei prezzi.

Questo, ovviamente, è solo un piccolo riassunto di un tema destinato a segnare l’economia e la finanza europea nei prossimi anni. L’Unione Europea ha già deciso di fare un’eccezione alla normativa sugli aiuti di Stato, tra l’altro promuovendo un progetto europeo sulle batterie che prevede finanziamenti per 3,2 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo.

L’industria italiana, intanto, cerca di recuperare il terreno perduto. Tra un mese, al salone di Ginevra, verrà presentata la 500 elettrica in produzione a Mirafiori. Intanto il gruppo, in attea delle nozze con Peugeot, sta per finalizzare l’intesa con Foxconn, il colosso di Taiwan che produce l’iPhone, per sbarcare assieme sul mercato cinese dell’auto elettrica con obiettivi ambiziosi. Anche così si cerca di ovviare ai ritardi che hanno avuto effetti paradossali: l’investimento Tesla a Berlino, la prima gigafactory in Europa, sarà pagata per intero dai capitali, circa 2 miliardi, che Fca sta versando ad Elon Musk per l’acquisto dei “diritti ad inquinare”, la penalità prevista per il mancato rispetto dei nuovi parametri. È l’effetto della debolezza finanziaria che ha costretto l’azienda italo americana a stringere i denti per poter partecipare al grande gioco. Ma adesso, in attesa di Peugeot, si torna in partita.

*L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia