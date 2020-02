«Desideriamo che i tuoi follower si concentrino su ciò che condividi e non su quanti "Mi piace” ottengono i tuoi post»: Instagram cambia le regole del gioco e decide di nascondere la visualizzazione del numero di like. Ma perché un cambio di rotta così importante? Procediamo per gradi.

Nell’ottobre 2018 i co-fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, passano le redini a Adam Mosseri, vicepresidente di prodotto e ex vicepresidente del News Feed di Facebook. Mosseri non si fa attendere e nei primi mesi del 2019 arriva il primo intervento modificativo del social: in Canada, il feed si spoglia dei like per vestirsi di una nuova libertà d’espressione. Secondo quanto affermato da Tara Hopkins, Head of Public Policy Eemea di Instagram, infatti «la piattaforma ha lo scopo di far sentire libere le persone di esprimersi e l’attenzione va posta non sul numero di like ricevuti, bensì sulla sostanza delle condivisioni, che si tratti di foto, di post o di video». L’esperimento viene così esteso ad altri paesi, e a luglio arriva anche in Italia: chi pubblica ha la possibilità di vedere quanti cuori ha fatto battere il suo post, ma il dato cessa di essere visibile ai followers.

L’obiettivo, secondo quanto dichiarato dal responsabile di Instagram, è che «la gente si preoccupi un po’ meno di quanti "Like” riceve su Instagram e trascorra più tempo a contatto con le persone con cui ha davvero una connessione». La volontà sembra quindi quella di voler combattere l’ansia da social e di incoraggiare gli utenti a condividere i post con maggior spensieratezza, senza la ricerca ossessiva dell’approvazione altrui.

Non tutti gli internauti della piattaforma sono stati coinvolti nel test, ma Instagram sembra sempre più deciso a dare maggiore spazio e valore ai contenuti, a prescindere dalle cifre ottenute dagli stessi. Una rivoluzione per sottrazione quindi che non ha lasciato indifferenti i like addicted e, in special modo, gli influencer e star digitali, che sulle guerre dei numeri hanno costruito una carriera. È l’inizio della fine per gli influencer? Al contrario, si entra in una nuova fase, quella basata sulla creatività anziché sulla quantità.

Secondo gli ultimi dati raccolti dalla società di ricerche InfluencerDb, l’engagement rate, cioè il tasso di coinvolgimento del pubblico davanti a un post sponsorizzato, ha subito un crollo pari al 2,4% rispetto agli anni precedenti: gli utenti riconoscono e diffidano dei contenuti pagati e apprezzano invece quelli più spontanei, che risultano molto più affidabili rispetto a quelli legati a scopi promozionali. Se i cuori spariscono, il post funge da vero strumento di dialogo: non sono più le cifre a premiare, ma la capacità di raccontare e coinvolgere la community, capacità che conduce all’instaurarsi di rapporti di fiducia duraturi, che prescindono dal numero di like ottenuti nell’ultimo post.

Nessuno sgambetto agli influencer quindi, quanto un invito a interagire di più con il loro pubblico e a condividere contenuti autentici, e non prodotti sulla base della tendenza del momento, per una narrazione efficace che diventa strategica anche per la collaborazione con le agenzie: non potendo più valutare il rapporto tra numero di followers e numero di like e commenti, saranno esclusivamente i contributi a poter convincere dell’autenticità e affidabilità del proprio profilo.

Anche Facebook ha intrapreso questa direzione, iniziando a nascondere i like agli utenti australiani: quando questo test verrà applicato ad altri paesi è ancora un mistero, certo è che solo disimparando il riflesso pavloviano si riuscirà a stabilire un rapporto tutto nuovo, forse più maturo, coi social network.