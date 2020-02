Se l’app di Stato “scippa”la formazione ai sindacati

Un corso d’inglese. Oppure delle lezioni per diventare programmatore elettronico o, più semplicemente, elettricista, che è poi una di quelle figure professionali che le aziende cercano e non trovano. Così come non trovano carpentieri, falegnami, manutentori, meccanici, insomma operai specializzati. C’è un deficit spaventoso di formazione sul mercato del lavoro francese (come in quello italiano, del resto) anche se il sistema delle imprese spende – anzi, investe perché ora il governo vuole cambiare certe regole contabili troppo restrittive e favorire le aziende “che formano” – più di 15 miliardi di euro l’anno per avere manodopera competente e ben attrezzata. Storia lunga: è dal lontano 2004 che la Francia riconosce ai lavoratori (occupati o in cerca di occupazione) il Dif, cioè il Droit individuel de formation, un pacchetto fino a un tetto annuo di 150 ore retribuite (a carico delle aziende ma soprattutto della Cassa Depositi e Prestiti). Ed è dal 2014 che il Dif è stato trasformato in Cpf, Compte personnel de formation, monetizzando le ore fino a un tetto di 3.240 euro e dando così a tutti la possibilità di finanziare direttamente la propria formazione.

Solo che il meccanismo, che sulla carta interessa 29 milioni di lavoratori (attivi, disoccupati, dipendenti pubblici e privati), finora ha funzionato poco, a velocità ridotta, con soli 8,3 milioni di Cpf, di “conti”, aperti e appena due milioni utilizzati come denuncia da tempo la ministra del lavoro, Muriel Penicaud, la quale, essendo stata responsabile del personale del gruppo Danone, sa bene che il gap formativo dei lavoratori francesi è una delle ragioni del tasso di disoccupazione (ancora alto, l’8,5%, ma inferiore a quello italiano e in calo da almeno un anno a questa parte). Allora, che cosa ha frenato in tutti questi anni un sistema che, almeno sulla carta, era stato pensato per favorire la formazione all’interno di un welfare lavoristico forse fin troppo generoso? Risposta: troppe regole, troppa burocrazia sindacal-aziendale, un modello gestionale di tipo corporativo che, di fatto, incardinava, anzi imprigionava, i processi formativi - dentro e fuori le aziende - all’interno di percorsi procedurali rigidi affidati alla scuola pubblica, cioè dagli istituti professionali di Stato (per i piani formativi aziendali) oppure ai cosiddetti Opca, Organisme paritaire collecteur agrée, emanazione dei patronati sindacali. In una parola: fino a ieri la formazione professionale in Francia è stata un affare (cioè un business viste le dimensioni economiche, mille euro in media per ogni Cpf attivato) delle organizzazioni sindacali e padronali. Ora Macron sta facendo saltare tutto. Con la Loi Avenir del 2018 ha rotto il monopolio scolastico degli istituti professionali di Stato autorizzando le aziende a organizzare al proprio interno corsi di formazione in grado di offrire ai lavoratori un Cap vero e proprio, cioè un diploma riconosciuto (il Certificate d’aptitude professionnelle). E a novembre scorso, mentre montava il dibattito pubblico sulla riforma delle pensioni, ha rotto il monopolio sindacale delle Opca e ha trasformato il Cpf in una app, l’applicazione MonCompteFormation che si può scaricare sullo smartphone o sul tablet digitando il numero della propria Carte Vitale (equivalente alla nostra tessera sanitaria ).

Non è solo un’innovazione elettronica (la Francia è il secondo paese al mondo a farlo, dopo Singapore), ma una rivoluzione di sistema, “la riforma più importante dall’inizio del quinquennato” per dirla con le parole entusiaste della ministra del lavoro. Grazie a questa app (che è stata scaricata da oltre 360mila utenti il giorno stesso del suo lancio, ai primi di dicembre) ciascuno potrà scegliere il pacchetto formativo che più gli interessa, un corso d’inglese o un corso per diventare elettricista, e pagarli con il budget del proprio Cfp (e se i soldi non basteranno ci potrà essere un contributo dell’azienda – qui lo chiamano “abondement” – o un intervento aggiuntivo, a debito, a carico della Cassa Depositi).

Perché ciascuno, come si legge nella relazione alla Loi Avenir, dovrà essere responsabile delle proprie scelte professionali e farsi, appunto, un avvenire seguendo le proprie vocazioni (magari ascoltando la domanda del mercato). Insomma, vantaggi informatici a parte (finora sull’app del ministero del lavoro ci sono più di centomila corsi acquistabili con un clic con l’obiettivo di arrivare a 230mila proposti da 6mila aziende specializzate), una grande lezione liberale.

Che fa paura ai sindacati, ma anche al mondo delle imprese, che oscillano tra prudence, scepticisme et hostilité, come ha scritto Le Monde. E si capisce: perdere il monopolio della formazione significa perdere potere e quattrini.