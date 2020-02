Plastica e mais si trasformano in pelle e tessuti eco-friendly

Fiscatech, l’azienda fondata da Achille Costamagna ha annunciato nella prima giornata di Lineapelle, la più importante fiera internazionale sulla pelle, in accordo con la società Akea, l’acquisizione dei marchi, e del relativo ramo d’azienda, di S.I.S.A S.p.A., l’ industria specializzata nella produzione di finta pelle su base poliuretanica. Che porta in dote a Fiscatech brand importanti come Stella McCartney ed il marchio vegano Will’s.

Dopo Rinnova ( dal mais) Fiscatech presenta Circular dal ri-uso della plastica delle bottiglie.

CIRCULAR, IL MANGIAPLASTICA

Se la plastica per molti si sta trasformando in uno dei problemi più grandi per il pianeta, per altri è un’incredibile risorsa, dalla quale sviluppare progetti ecologici.

Sembra un controsenso, ma è dalla plastica e dal suo riciclo che nascono gran parte dei prodotti innovativi dell’ambito green.

Circular è il nuovo tessuto non tessuto di Fiscatech, un prodotto performante, versatile e sensibile all’ambiente. La produzione parte da fibre di poliestere da riciclo post-consumer, ottenute dal recupero di bottiglie di PET e garantite dal percorso di tracciabilità Global Recycle Standard.

Circular garantisce ottime resistenze meccaniche unite ad una mano gradevole, queste lo rendono ideale sia come rinforzo per pelletteria, sia come antiscivolo per calzatura. È inoltre stampabile a caldo e resistente al lavaggio domestico, offrendo quindi una soluzione tecnica per applicazioni nei segmenti della legatoria e delle etichette. Circular è un ulteriore passo in avanti di Fiscatech per una moda sostenibile, attrattiva, performante.

DAL BRAND RINNOVA, PARADIGMA DEL SUSTAINITALY: SUPER E ULTRA

La collezione Rinnova è prodotta con polimeri derivanti da mais GMO free non destinato all’alimentazione umana ma bensi all’uso industriale.

Fiscatech si colloca all’avanguardia nelle tecnologie bio based avendo investito sia a livello impiantistico che nel rapporto con i fornitori partner, con cui esiste una relazione di stretta collaborazione e di fornitura esclusiva.

RINNOVA è realizzato principalmente con processi di produzione che richiedono minor quantitativo d’acqua (circa il 70% in meno) e che emettono meno anidride carbonica rispetto alle tradizionali tele spalmate.

SUPER®

Realizzato con materie prime provenienti da fonti rinnovabili, e output produttivi unici, Super® è il vero campione del paradigma SustainItaly. Dedicato al mercato della moda sostenibile, a basso impatto ambientale come certificato da una specifica LCA.

Solvent free, di origine vegetale, idrorepellente e capace di elevata resistenza, assolve alle direttive europee in materia di sostanze chimiche e consente la produzione di materiali customizzati quali: pelletteria, cinture, calzature, valigeria e molto altro.

E-ULTRA®

Accanto a SUPER®, coniugando performance con attenzione all’ambiente, l’R&D di Fiscatech ha permesso lo sviluppo di un’ulteriore variante nella collezione di materiali eco-sostenibili, il suo complemento: la collezione E-ULTRA.

E-ULTRA è un prodotto spalmato che offre alla clientela una percentuale proveniente da fonti rinnovabili ancora superiore. Inoltre unisce ad un minor peso una mano più morbida e rotonda, rendendo il materiale adatto ad un numero ancor più ampio di applicazioni.