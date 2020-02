Lineapelle, Fiscatech rafforza la sua leadership

Fiscatech S.p.A., la vigevanese basata anche a Cormons, che ha compiuto il novembre scorso i suoi primi 55 anni, mette a segno un nuovo colpo. Tornata sul palcoscenico di Lineapelle, l’azienda fondata da Achille Costamagna annuncia in questa prima giornata di fiera, in accordo con la società Akea, l’acquisizione dei marchi, e del relativo ramo d’azienda, di S.I.S.A S.p.A., l’ industria specializzata nella produzione di finta pelle su base poliuretanica.

Fiscatech fa parte, come è noto, di Pellan Italia, il raggruppamento di imprese che guarda alla sostenibilità ed all’innovazione e che è presente in diversi settori: dai macchinari e dalla meccanica industriale (Galdabini spa), ai nuovi materiali (con BeDimensional ed il grafene), all’agricoltura bio (Cerere81).

Il suo presidente, Avv. Alessandro Morini, così commenta l’annuncio odierno: “Con questa operazione Fiscatech ritorna nel mondo della calzatura ed estende il proprio range di prodotti in un settore in cui SISA ha indubbiamente acquisito un ruolo di leadership importante. Con questa nostra scelta confermiamo e rafforziamo il percorso intrapreso a fine 2018, un percorso fortemente orientato alla conquista di nuovi mercati e che ci vede oggi sempre più convinti interpreti di valori quali l’innovazione e la sostenibilità

Dal canto suo, il dott. Tenaglia di AKEA , afferma: “ Con Fiscatech, con cui siamo in contatto da tempo, abbiamo dato vita ad una proficua e importante collaborazione. Ed è stato per noi conseguente l’aver individuato in Fiscatech l’interlocutore affidabile che sapesse offrire alla nostra decisione di cedere il ramo d’azienda della ex SISA una garanzia di collaborazione duratura. Non solo: anche una garanzia di conferma delle nostre acquisizioni di mercato e della nostra qualità di prodotto affidata ora ad un’azienda che riteniamo all’avanguardia nelle tecnologie dell'innovazione e nella conquista di obiettivi di sostenibilità di prodotto e di processo”.