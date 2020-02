Dubai, la città degli Emirati Arabi Uniti che sarà teatro dell’Esposizione Universale dal 20 ottobre al 10 aprile prossimi, non arresta il suo tumultuoso sviluppo. Lo scorso 14 gennaio infatti è stata decisa la nascita del Future district, un nuovo quartiere che si propone di fare di Dubai la nuova capitale globale della new economy. «Abbiamo lanciato il Dubai Future district, un nuovo spazio dedicato allo sviluppo dell’economia del futuro, nonché un fondo da un miliardo di Dhiram (250 milioni di euro) per sostenere le aziende della new economy che possono alimentare la crescita futura di Dubai» ha affermato lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente degli Emirati Arabi Uniti, presidente, primo ministro e sovrano di Dubai, «Il Dubai Future District collegherà il DIFC, le Emirates Towers e il Dubai World Trade Centre, rendendolo il più grande distretto del futuro economico del Medio Oriente. Comprenderà un centro di ricerca sull’economia del futuro, incubatori e acceleratori e uno spazio innovativo per i pionieri dell’economia del futuro». Il nuovo distretto economico, che sorgerà sulla Shaikh Zayed Road, dovrà essere un punto di riferimento per la prossima generazione di imprese, così come la zona franca DIFC è diventato un centro finanziario di prima grandezza negli ultimi due decenni. «Con questa iniziativa Dubai sempre di più si dimostra quale meta privilegiata e straordinario hub commerciale per tutte le aziende innovative» commenta Giovanni Bozzetti, presidente di Efg Consulting, società di advisory sull’internazionalizzazione che accompagna le imprese italiane negli Emirati e non solo, «grazie alle numerose misure governative di sostegno della loro attività ed al business clima sempre più favorevole». Ci saranno incubatori di imprese e istituti di finanziamento per le imprese della new economy, oltre a un centro di ricerca sulle economie future. Il Future district vuole essere la risposta di Dubai al Canary Wharf di Londra, e alla sua capacità si attrarre una nuova ondata di imprese globali nella città. «Noi, al Consiglio di Dubai, raddoppieremo il nostro lavoro nel prossimo periodo: il 2020 sarà l’anno di grandi cambiamenti e trasformazioni reali nel nostro viaggio verso i prossimi 10 anni» ha aggiunto lo sceicco Al Maktoum. Dubai ha anche fissato un altro obiettivo: quello di diventare un hub commerciale da 2 trilioni di Dhiran (non petroliferi), pari a 500 miliardi di euro, entro il 2025. Nel 2018, i suoi volumi commerciali sono stati fissati a 1,3 trilioni di Dhiran, quasi 400 miliardi di euro, mentre nei primi sei mesi del 2019 è stato pari a 676 miliardi, 170 miliardi euro. «Abbiamo emanato una direttiva per rafforzare la nostra presenza internazionale e creare 50 uffici per promuovere la posizione commerciale, turistica e di investimento di Dubai nei cinque continenti» ha annunciato ancora lo sceicco Al Maktoum, «Il nostro obiettivo è aumentare la nostra merce e le nostre esportazioni creative, aumentare il nostro turismo, le importazioni da investimenti e le competenze umane». Secondo Abdulnasser Al Shaali, un economista degli Emirati Arabi Uniti, «Il futuro appartiene ai governi agili che si adattano e consentono alle loro economie, attraverso investimenti efficaci e politiche adeguate a sostegno delle imprese, di stare al passo in un ambiente macroeconomico altamente competitivo». Satish Mayya, Ceo di BPG Maxu, ha affermato: «Il marchio Dubai non ha bisogno di dimostrare la propria dignità commerciale al mondo. Basti vedere il ritmo con cui i marchi globali del settore immobiliare, dell’ospitalità e del lusso continuano a trasferirsi a Dubai. Il nuovo Dubai Future District è destinato a basarsi su questa grande forza per creare l’ambiente ideale per le industrie della new economy».