Ci piace il progetto Economia Reale. Non ci piace la spocchia di «zuck» contro ogni regola web

Ci piace. Ok ai fondi pensione che investono nella realtà

Assofondipensione ha varato con Cdp e Fondo italiano d’Investimento l’interessante progetto Economia Reale

Costruire un futuro sostenibile per le pensioni è l’obiettivo che tutti i gestori devono, o dovrebbero, porsi. Contando sul fatto che la gestione pubblica – ovvero il grosso del settore – sappia quel che fa, i fondi pensione italiani, sia negoziali che preesistenti, si stanno dando da fare, sia pur tra tanti problemi. Meritevolmente. Va iscritta in questa attitudine positiva l’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti, Assofondipensione (nella foto, il presidente Giovanni Maggi) e Fondo Italiano d’Investimento per lanciare insieme il Progetto Economia Reale.

Se n’era parlato durante l’assemblea annuale di Assofondipensione il 2 dicembre scorso, condotta dal presidente Giovanni Maggi, ed ora il progetto è varato.

Lo scopo è quello di fornire ai fondi pensione aderenti la possibilità di co-investire con Cdp in strumenti diversificati e con potenziali ritorni in linea con le finalità del risparmio da loro gestito e al contempo di supportare la crescita e la competitività delle imprese italiane facilitando l’afflusso di investimenti verso l’economia nazionale attraverso una piattaforma, costituita da fondi di fondi, gestita dal Fondo Italiano di investimento Sgr (FII Sgr, controllata da Cdp Equity), che investirà in fondi di private equity, private debt, nonché potenzialmente in altre asset class. L’obiettivo di raccolta dai fondi pensione è di almeno 500 milioni di euro, cui si aggiungono anche le risorse che – coerentemente alla propria missione istituzionale – CDP ha già dedicato (550 milioni ad oggi nei fondi di private equity e private debt) e quelle che potrà decidere di dedicarein eventuali ulteriori asset class nell’ambito del Progetto.