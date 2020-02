Tra qualche sprazzo di luce e parecchie ombre, il 2019 è stato un anno poco brillante sul fronte degli investimenti pubblicitari in Italia. Gli operatori del mercato, da Upa a Nielsen, alle agenzie media che forniscono previsioni sul tema, si aspettano un bilancio finale prossimo allo zero. E secondo le previsioni di GroupM, media holding del gruppo Wpp, nel 2020 la spesa pubblicitaria dovrebbe crescere di più del 2% (bene ma non benissimo, dunque), includendo nella stima anche i grandi protagonisti del web. «Dal punto di vista degli investimenti, a dominare la scena sono gli over the top come Facebook, Google e oggi anche Amazon, che comincia a giocare la sua partita – sottolinea Massimo Beduschi, ceo di GroupM Italia e chief operating officer di Wpp Italia -, che stimiamo valgano il 35% della raccolta complessiva e l’80% di quella del web, sia in Italia sia nel mondo, fatta eccezione per la Cina dove gli operatori online principali sono Alibaba, WeChat e Tencent». Grazie a queste piattaforme il digital è in costante crescita, ma gran parte del merito è dei piccoli investitori: «La raccolta di questi player è generata per oltre la metà dal cosiddetto “small business”, aziende che prima comunicavano attraverso le directory, i volantini e i quotidiani locali mentre oggi trovano nel search e nel social strumenti geolocalizzati di grande visibilità in grado di presidiare i loro territori e nel contempo di ampliare la penetrazione».

Nel 2020 la spesa pubblicitaria dovrebbe tornare a crescere, ma solo del 2%. Più che sull’adv ora si punta sulla comunicazione

Secondo le stime GroupM, il 72% della popolazione adulta guarda quotidianamente la tv per circa cinque ore, mentre l’80% delle persone tra i 18 e i 54 anni frequenta il web ogni giorno, con una permanenza complessiva media di 4 ore e 40 minuti. Il consumo attraverso lo schermo è preponderante: oltre alla tv, presente in quasi la totalità delle case, più dei due terzi degli italiani hanno uno smartphone, mentre le tv connesse sono ormai presenti nel 37% delle famiglie e i tablet nel 17%. «In uno scenario di consumo mediatico estremamente condizionato dalla tecnologia, è possibile entrare in stretto contatto con i contenuti in qualsiasi momento e contemporaneamente ad altre attività in cui siamo impegnati; permettono inoltre ai broadcaster di sviluppare forme di comunicazione sempre più improntate sull’addressability».

Quest’anno la tv resta la regina dei mezzi di comunicazione, anche se con una vitalità ridotta: «Ipotizziamo una crescita dell’1% trainata dagli eventi sportivi, ma penalizzata dal decreto dignità che azzera la comunicazione del settore del gambling». Internet va più veloce, con una crescita stimata dell’8%: «Il digitale è ancora il mezzo principe per la segmentazione del target e l’automazione, processi propri del programmatic, e offre allo stesso tempo delle opportunità di personalizzazione del messaggio grazie all’utilizzo dei dati, oltre a facilitare il contatto con i target che la televisione non raggiunge più, e a costituire uno strumento efficace per potenziare altre forme di comunicazione, come gli eventi».



Questione di target

La tv genera ancora ascolti complessivi importanti, e contemporaneamente il singolo fruitore può scegliere quali contenuti consumare attraverso l’on demand, mentre l’esposizione al messaggio diventa sempre più mirata con l’addressable advertising, ossia l’erogazione nello stesso programma di messaggi pubblicitari diversi a target differenti sulla base di caratteristiche socio-demografiche, contenuti e area geografica. «Elementi chiave sono il dato e la sua gestione - spiega Paolo Stucchi, ceo di Dentsu Aegis Network Southern Europe -. Questo equilibrio tra present simple, caratterizzato dai numeri generati dalla tv, e present continuous, ossia la modalità addressable, descrive perfettamente la situazione attuale del panorama media».

Il pubblico oggi si può raggiungere con strumenti quali il branded content o gli influencer, che sfuggono alle misurazioni rigorose in termini di valorizzazione, ma stanno crescendo e rendono il mondo della comunicazione molto articolato. «Il punto è capire quali sono le logiche dell’utilizzo frammentato dei media – osserva Marco Girelli, ceo di Omnicom Media Group Italy –, non basterà più misurare tutto come abbiamo fatto finora. La comunicazione non si spiega solo attraverso i numeri e anche se ovviamente non rinunceremo alle misurazioni dovremo puntare anche sulle emozioni, e alla ricchezza che rappresentano per i brand. Allo stesso tempo bisognerà conquistare la leadership sulle interfacce di distribuzione dei contenuti per vincere la sfida contro la mancanza di tempo che caratterizza il mondo sempre più affollato dei media. Di conseguenza, emergerà chi offre esperienze rilevanti e in grado di coinvolgere». In questa visione «il programmatic è una tecnica per raggiungere i target, di cui dobbiamo senza dubbio tenere conto, ma anche senza dimenticare che in mancanza di un concetto di comunicazione diventa sterile».

Sul tema della comunicazione personalizzata torna Carlo Messori Roncaglia, ceo di Um Italy: «Per alcuni target la tv generalista tradizionale resta ancora un mezzo estremamente autorevole, e quando le tv connesse raggiungeranno una massa critica apprezzabile i break pubblicitari diventeranno personalizzabili. Nel panorama sempre più digitale gli eventi fisici si affermano per il ruolo di aggregazione che rivestono, anche in ottica social. Si riscontra una crescente voglia di partecipazione e di protagonismo: dalle sardine al “Fridays for future”. Infine, gli oltre 20 milioni di biglietti staccati al cinema nel 2019 confermano che la richiesta di contenuti è cruciale».

Purtroppo in Italia persiste il problema del digital divide anche al proprio interno: «Oggi è innegabile che il cambiamento di fruizione sia già in atto passando da tradizionale a digitale, ma noi avremo un leggero ritardo nell’evoluzione».

«L’ambiente digitale diventerà esclusivo – aggiunge Valentino Cagnetta, amministratore delegato di Media Italia –, in meno di tre anni la pubblicità televisiva sarà completamente gestita da un adserver. La prospettiva della comunicazione è l’ultra personalizzazione della tv, e anche della radio. In questo scenario è determinante avere gli strumenti per tracciare il target».



Interazioni complicate

Il processo di digitalizzazione che coinvolge i media tradizionali e in particolare il settore audiovisivo crea opportunità, ma anche una frammentazione tale che rende difficile l’integrazione tra i due mondi. Luca Montani, ceo di Publicis Media Italy, sottolinea che le nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti non possono semplicemente sostituire la tv tradizionale: «Va individuato un nuovo framework di comunicazione. Stiamo attraversando un momento in cui la transizione all’approccio digitale non è ancora completato e non è del tutto chiaro in che modo queste nuove modalità possano contribuire alla top-line con la stessa potenza che i mezzi broadcast offrivano nel passato».

Automotive, healthcare e grandi eventi: su questi settori si incardinerà la comunicazione pubblicitaria dei prossimi anni

Lo sviluppo dell’addressable creerà le condizioni per stimolare gli investimenti, insieme al 5G e ai podcast. «Con il 5G la comunicazione subirà un forte cambiamento. Grazie alla connessione molto veloce aumenteranno l’utilizzo in mobilità e lo streaming video, e di conseguenza saranno sempre di più i dati a disposizione. Questo consentirà di personalizzare i messaggi in tempo reale offrendo nuovi orizzonti all’esperienza del consumatore».

Pur essendo in calo, il largo consumo rappresenta anche nel 2020 il settore preponderante negli investimenti pubblicitari con una quota che supera il 30%, anche grazie ai buoni andamenti dei micro settori del biologico e del cibo-servizio. Si fanno strada i player dell’entertainment come Netflix, Amazon Prime, Dazn, e Disney+ in arrivo da fine marzo.



I settori che tireranno nel prossimo futuro

«Grazie all’elettrico – spiega Massimo Beduschi - ci dovrebbero essere risorse anche su fronte dell’automotive, mentre le telco che nel 2019 hanno fatto soffrire il mercato dovrebbero riprendere a comunicare, per una logica di rimbalzo tecnico e in vista delle novità legate al 5G». Inoltre, una popolazione sempre meno giovane sta dando impulso a nuovi consumi nell’ambito della salute, non solo per quanto riguarda i prodotti farmaceutici ma anche nell’area dei servizi.

Il tema della salute è trasversale a tutti i target, ma anche quello dell’emergenza ambientale: «I costruttori di auto, pressati anche dalla normativa UE sulle emissioni inquinanti, devono potenziare la richiesta di mobilità alternativa e questo avrà ricadute sulla spesa già da quest’anno – commenta Marco Girelli -. Crescono l’offerta di connettività e il mondo bundle, oltre al mercato dei consumi energetici e delle utility, nonché il settore della distribuzione sul fronte dei beni, servizi e contenuti, stimolato dall’impatto della digitalizzazione e dall’imporsi del modello Amazon».

Nuove tipologie di investitori influiscono sulla spesa, come spiega Paolo Stucchi: «Ci sono i brand con un posizionamento premium, che cercano una relazione duratura con il consumatore. Altre aziende vogliono semplicemente vendere i loro prodotti, puntando su azioni tattiche di breve termine». Saranno i marchi con la visione strategica a concorrere maggiormente agli investimenti, in tutti i settori. «In Italia questo trend potrebbe essere ancora più forte che all’estero, perché abbiamo dei marchi di eccellenza e consumatori esigenti, sensibili al valore». Tra gli spender figurano anche i big di internet, «presenti su tutti i mezzi inclusi quelli “tradizionali” perché assicurano forza nel tempo a questi brand e la velocità del ritorno, come accade in prossimità del black friday».

Anche l’Expo di Dubai dovrebbe dare impulso agli investimenti pubblicitari sui mezzi tradizionali come la tv: «Ci aspettiamo che settori come food, automotive, distribuzione, grocery, meal delivery e viaggi approfitteranno della contingenza per comunicare – dice Carlo Messori -. Più in generale clima, ambiente e sostenibilità caratterizzeranno la spesa nei prossimi anni. Sulla scorta dei nuovi valori e del maggior senso di responsabilità che sta emergendo nel Paese, sebbene con ritardo, le aziende dovranno dare delle risposte concrete anche in comunicazione».

Per Valentino Cagnetta, il mercato della comunicazione in Italia è ancora troppo legato a modelli basati sulle grandi audience mentre è in atto una frammentazione del target, e questo fa perdere occasioni di business. «La comunicazione deve essere mirata, per esempio se la tv fosse geolocalizzata e offrisse servizi simili al web o all’out of home si aprirebbero nuove opportunità».

Digitale, sharing economy e tecnologia sono ambiti che in Italia comunicano poco: «Domotica e risparmio energetico sono temi caldi, abbondantemente sottorappresentati perché mancano i prodotti di comunicazione adeguati.



Nuove difficoltà, nuove opportunità

Altre opportunità potrebbero scaturire dalla ibridazione dei mercati, per esempio fornitori di energia che fanno accordi con produttori di auto da vendere insieme ai propri servizi. Le nuove generazioni sono più propense allo sharing e anche in questo caso si aprono nuovi scenari, tra cui i mezzi di pagamento digitale. Infine, i grandi operatori del digitale sono ancora poco presenti. Amazon sta cominciando a investire e gli over the top dell’intrattenimento saranno ulteriormente sollecitati dall’arrivo di Disney+». Ma, sempre secondo Cagnetta, il sistema dei media è fermo, incapace di cogliere il cambiamento trainato dal digitale: «Gli investitori vogliono efficienza su target specifici, e se i mezzi non si rinnovano offrendo maggiore segmentazione sarà difficile trovare altro business. L’unico segnale coraggioso di cambiamento visto finora è Rai Play. L’agenzia media individua potenziali nuovi mercati, ma è frenata da questa inerzia dei mezzi e anche se con l’addressable si vedono spiragli siamo in ritardo per assistere a una vera crescita».

Automotive, distribuzione e beauty , osserva Luca Montani, sono tra i primi settori ad aver sperimentato le nuove opportunità offerte dalle nuove piattaforme e forme di advertising. «Qualità dei contenuti, esperienza di fruizione, crossmedialità, geolocalizzazione sono fattori chiave per la scelta dei partner pubblicitari su cui investire. La tecnologia consente di raggiungere il target ovunque si trovi con il giusto messaggio e nel giusto momento». Seppur in calo, automotive e food rimarrano top spender quest’anno, mentre il farmaceutico e la distribuzione dovrebbero confermare i propri trend positivi. In questo contesto, le agenzie media sono chiamate ad affiancare le aziende nel processo di digital transformation. «Da tempo non ci occupiamo più solo di buying e planning – afferma Beduschi -, ma forniamo consulenza a tutto campo, compresi eventi, social media, influencer e altro ancora. E, negli anni, abbiamo dimostrato di saper affrontare contemporaneamente l’evoluzione del mercato e la nostra, accompagnando i clienti nello stesso percorso».

«Il rapporto tra cliente e agenzia deve andare oltre il mero aspetto contrattuale legato a misurazioni e performance – dice Girelli -. Soprattutto le aziende di medie dimensioni, per esempio da 10 milioni di budget, chiedono di essere affiancate in tutti i processi della comunicazione, anche in quello creativo. In un futuro sempre più legato alla consulenza, le agenzie media devono cercare nuovi spazi nel settore della creatività, laddove le agenzie creative invece si sono perse perché a differenza nostra non hanno sviluppato le competenze in tema di data inside». Senza prescindere quindi da questo tratto distintivo, le agenzie media del presente e del futuro «avranno la capacità di utilizzare i dati per sviluppare delle idee di comunicazione vere e proprie».

Le agenzie media non si occupano più solo di buying e planning, ma forniscono consulenza di comunicazione a tutto campo

Sulle competenze creative punta anche Dentsu Aegis, così come sull’analisi dei dati e sulla tecnologia, ambiti che ha rafforzato con l’acquisizione dell’agenzia The Big Now e di Merkle per il marketing data-driven, e con la piattaforma di pianificazione M1. «Stiamo anche investendo su contenuti diversi da affiancare alla pubblicità tradizionale attraverso la nostra sigla The Story Lab – spiega Stucchi -, per guidare i brand a ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle storie che appassionano le persone nell’era digitale».

Grazie a grandi investimenti in dati, talenti e tecnologia le agenzie media hanno sviluppato nuove competenze: «L’integrazione di media, dati e contenuti risulta fondamentale per supportare queste sfide - commenta Montani -. Con il nostro modello distintivo basato sull’approccio “Power of One” possiamo fornire soluzioni end-to-end per affrontare le sfide di trasformazione e di crescita al fianco dei nostri clienti».

«Un tempo il cuore pulsante della comunicazione era l’agenzia creativa, oggi le agenzie media assumono un ruolo più rilevante perché detengono la gestione dei dati – conclude Messori (nella foto) -. Per fornire servizi di consulenza complessi si strutturano assumendo professionisti come matematici, statistici, ingegneri, figure impensabili in questo settore fino a poco tempo fa in grado di leggere e interpretare la realtà dei dati, restituendo soluzioni capaci di fare la differenza sul business dei clienti».