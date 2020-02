Sul web si aggancia con la tecnica del gambero

Indovinello con trabocchetto: qual è quel segmento di mercato tecnologico che crescerà del 250% nei prossimi cinque anni a livello mondiale e del 100% in Italia? La risposta – ovvia eppure sbagliata – sarebbe l’intelligenza artificiale. E invece no: si tratta del loyalty & promotion management. Tradotto, l’evoluzione più “futuristica” dei meccanismi di promozione e di coinvolgimento della clientela che sono i pronipoti delle classiche carte fedeltà. Un modo di “agganciare” la clientela inaugurato negli anni ’50 dal gruppo VéGé. Oggi, però, si usano dati di comportamento digitale degli utenti per creare relazioni personalizzate.

Il primo e più importante player in Italia è Advice Group, fondata nel 2006 a Torino da Fulvio Furbatto. «Abbiamo iniziato in un settore aziendalista – ci racconta – ovvero quello delle promozioni, ma poi ci siamo resi conto che la vera arma era la disintermediazione del brand dal retailer per arrivare direttamente al consumatore. All’epoca non c’erano ancora gli smartphone in maniera così massiccia, quindi abbiamo iniziato a inviare Sms per testare la possibilità di raccogliere punti virtuali. E l’abbiamo fatto, in collaborazione con Lavazza, l’unica azienda di grandi dimensioni presente a Torino. Abbiamo avuto risultati dieci volte superiori al solito. Quindi abbiamo iniziato ad aumentare la platea di clienti, con Barilla e fino a Coca Cola».

Oggi, come detto, la nuova frontiera è rappresentato dai cosiddetti big data, ovvero enormi moli di dati che vengono raccolte e “digerite” dall’intelligenza artificiale che elabora profili di consumo e di comportamento profilate sull’utenza. Il risultato è che Advice Group ha sempre chiuso i suoi bilanci – anche quando era una startup – in utile. E quello 2019 non fa eccezione: dovrebbe essersi attestato sui 6 milioni di fatturato, con un’Ebitda intorno al 25%, quando la media delle agenzie digital è intorno al 7-8%. Una delle strategie messe in campo dall’azienda fondata da Furbatto, oltre a quelle più squisitamente commerciali, è quella di portare avanti sistemi di affiliazione. Il primo contratto, siglato a marzo 2019, è stato quello con Wake Up, un’agenzia con sede a Barletta e Milano che ha permesso di ampliare ulteriormente la rete.

I big data vengono raccolti e "digeriti" dall'intelligenza artificiale per elaborare i profili di consumo e di comportamento dell'utenza

«Parlando ancora di numeri – aggiunge Furbatto – sappiamo che il mondo del digital marketing è un po’ compresso, i social stanno iniziando a essere un po’ troppo pieni. Per questo serve profilare l’utente con iniziative come quelle che portiamo avanti. Per questo motivo, abbiamo già in mente investimenti per 20 milioni di euro nei prossimi tre anni. Si tratta di un piano di sviluppo già deliberato in consiglio di amministrazione che prevede anche qualche acquisizione».

Quando si parla di dati è naturale confrontarsi con almeno un paio di moloch. Il primo e più imponente è sicuramente Google: a spanne, Mountain View ha informazioni sulla metà dei cittadini della Terra, con una concentrazione che si approssima alla quasi totalità nei Paesi cosiddetti “sviluppati”. Come affrontare la sfida contro Big G? «È vero, hanno il potere assoluto sul dato – conclude Furbatto – ma è totalmente anonimo, lontanissimo dalle intenzioni di acquisto e dalla possibilità di tradurlo in un’azione ricorsiva. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario: abbiamo agganciato il cliente che aveva già comprato qualcosa e da lì siamo risaliti a ritroso. Questo ci permette di evitare quelle esperienze sgradevoli come il famoso retargeting, che, tradotto, vuol dire che se ho appena comprato un biglietto aereo mi ritrovo tra le pubblicità programatic proprio la tratta che ho già acquistato». E in effetti, anche i più accaniti viaggiatori difficilmente ricomprano lo stesso biglietto. D’altronde proprio i viaggi sono una delle ultime frontiere ancora da esplorare per Advice Group, così come l’entertainment e l’editoria. E proprio le news potrebbero diventare il campo di battaglia di una nuova rivoluzione: il Netflix dell’informazione…