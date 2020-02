Non c’è solo il direttore artistico di Radio Deejay, nel club dei patiti del running: ci sono anche l’amministratore delegato di JvcKenwood Norberto Agosteo, l’ex capo della branch sudeuropea di Standard’s & Poor’s Maria Pierdicchi, Franco Moscetti, presidente del cda di Ovs (ex ad del Gruppo Amplifon), il ceo di Ing Italia Marco Bragadin e molti, moltissimi altri manager ed executive. Perché correre fa bene al corpo, allo spirito e alle performance. Correre non è più soltanto un’attività sportiva, ma un vero e proprio fenomeno sociale, un antidepressivo, un antidoto allo stress. Ed è diventato un fenomeno sociale, che ha portato alla nascita di numerose community on-line di runner desiderosi di condividere la propria esperienza, confrontare prestazioni e scambiare pareri sulle attrezzature tecniche. Tanto che in Italia è il terzo sport più praticato: secondo Nielsen Sport sono 7.635.367 gli italiani, di età tra i 16 ed i 69 anni, che corrono regolarmente, oltre a quelli che cercano una migliore qualità della vita attraverso il walking, la camminata veloce.

«Stiamo lavorando a un’atletica che sia sempre più di tutti e per tutti», spiega Fabio Pagliara, segretario generale della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera: «Non solo dei campioni, non solo di chi corre in pista, ma anche degli appassionati, dei runner, delle famiglie. Crediamo nelle sportcity, ovvero nella riappropriazione degli spazi urbani: uno dei progetti di cui vado più fiero è Runcard, la grande community dei runner che è nata cinque anni fa». La Runcard nasce come progetto per permettere il tesseramento a coloro che hanno scelto la corsa come attività fisica, ma anche per ci vuole partecipare a maratone, mezze, campestri e trail in tutta Italia, escluse le gare su pista. L’iscrizione, che è possibile effettuare sul sito www.runcard.com, costa 30 euro e vale un anno, ma è rinnovabile. Oltre alla possibilità di partecipare alle attività agonistiche la Runcard offre biglietti scontati per assistere alle più importanti manifestazioni di atletica leggera organizzate in Italia, accesso agli impianti Fidal alle stesse condizioni dei tesserati, contatto diretto con i professionisti della federazione riguardo alimentazione, allenamento e traumatologia e sconti su acquisti di materiali del mondo running, stage esclusivi con tecnici presso le strutture di riferimento dell'atletica italiana, sconti sulle visite mediche sportive e sulla copertura assicurativa per infortuni.

«La Runcard è un’idea coraggiosa, un progetto in cui abbiamo creduto e che abbiamo plasmato perché guardasse anche all’impatto sociale della corsa. Che è un veicolo di salute e di felicità», continua Pagliara. «Non a caso mi piace parlare di Fil, Felicità interna lorda, anziché di Pil, Prodotto interno lordo: un concetto legato al benessere, allo sport e alla cultura sportiva che mi sforzo di trasmettere a tutti attraverso i tanti progetti che fanno della Fidal una federazione in prima linea sui temi sociali». Il progetto di community allargata Runcard, il primo di questo tipo e dimensione in Italia, ha ottenuto un grandissimo successo passando dai 12.000 tesserati del primo anno ai 55.000 di oggi, il 77% dei quali sono uomini. Il picco massimo degli iscritti è in Lombardia seguito Campania, Veneto, Lazio e Toscana. Un settore in continua crescita che ha portato una rivoluzione nel mondo dello sport: «Abbiamo portato idee nuove», conclude Pagliara «ma che si sono dimostrate vincenti: in questi anni abbiamo registrato un grande aumento dei tesserati, che ormai sfiorano i 300 mila. Un numero importante, come quello del fatturato che nel 2019 ha superato i 25 milioni di euro. Il movimento cresce perché si è aperto a nuovi orizzonti».