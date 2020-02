C'è un avvocato mancato che con la cucina è arrivato a toccare le stelle. Anzi, almeno per ora, la stella. Si tratta di Aldo Ritrovato, chef salernitano che, dopo aver iniziato gli studi di giurisprudenza, è stato folgorato sulla… via della ristorazione. «Quando l’ho detto a mia madre è scoppiata a piangere» ci racconta. Non proprio un inizio incoraggiante. Eppure, dieci anni dopo, lo chef ha ottenuto la prima stella Michelin. Un riconoscimento rapidissimo ottenuto da It, locale milanese con sede nel Palazzo Gondrand in Brera. Apertura ad aprile dello scorso anno, a novembre era già tempo di stappare lo champagne per la prima stella. It è uno dei due nuovi stellati nel capoluogo lombardo insieme ad Alchimia. Il merito va diviso in parti uguali tra i due patron, Alessio Matrone e Ferruccio De Lorenzo, ma anche con Gennaro Esposito, chef bistellato a Vico Equense che è stato nominato superconsulente della cucina. E, ovviamente, con Aldo Ritrovato.



Chef, ci racconta la sua scalata?

Prima di tutto bisogna dire che ho un percorso un po’ diverso dal solito e ho iniziato relativamente tardi. Prima facevo tutt’altro, studiavo giurisprudenza. Poi però ha prevalso la passione per la cucina e sono andato a fare un’esperienza in un ristorante di famiglia.

I suoi come l’hanno presa?

Non benissimo, mia madre piangeva. Non erano per niente d’accordo, ma hanno poi capito che era la strada più giusta per me.

Il passo successivo?

L’esperienza a Barolo da Massimo Camia nella sua “Locanda nel borgo antico”. Sono entrato per uno stage e sono rimasto per due anni e mezzo. Ma l’incontro che mi ha veramente cambiato la vita dal punto di vista professionale è quello con Gennaro Esposito.

Ci racconti come vi siete conosciuti.

Sono andato a mangiare una volta da lui ed è stata un’esperienza difficilmente replicabile. Da lì ho iniziato a coltivare il sogno di poter lavorare con lui. Dopo due o tre esperienze il desiderio si è trasformato in realtà. È con lui che è nato il mio amore per la cucina perché è con lui che ho sviluppato la mia idea: materia prima semplice e di altissima qualità che deve essere toccata pochissimo. Una lezione che mi sono portato dietro da It, dove la nostra ossessione è la valorizzazione degli elementi.

Quando avete aperto si aspettava che pochi mesi dopo avrebbe ricevuto la stella?

Quando abbiamo avviato questo progetto non pensavamo tanto ai riconoscimenti, ma volevamo un posto che accogliesse il cliente come se fosse a casa sua. L’obiettivo era quello di farlo tornare più e più volte e su quello nasce la semplicità del nostro menù. Una visione che abbiamo condiviso fin da subito anche con la proprietà. Detto questo, l’arrivo della stella è ovviamente una grandissima soddisfazione, siamo davvero molto contenti.

Detto sinceramente: è un riconoscimento che vi aspettavate?

Diciamo che qualcosa nell’aria c’era. A luglio è venuto a mangiare da noi un signore che ha mangiato e, solo dopo aver pagato, si è presentato come un emissario della guida Michelin. Sicuramente ci saranno state altre visite “in incognito” di cui non ci siamo accorti. Ma onestamente, pensavamo che per quest’anno avremmo avuto solo una menzione.

Avete cambiato qualcosa nella vostra offerta una volta raggiunto questo traguardo?

Da quando abbiamo ricevuto la stella Michelin abbiamo iniziato a ricevere richieste di menù degustazione. Ma per il momento abbiamo scelto di tenere tutto uguale a prima.

Anche i prezzi?

Anche i prezzi!

Qual è il piatto che più la rappresenta?

Ne cito tre: la minestra di pasta con crostacei e pesce di scoglio; lo spaghetto al pomodoro, che è un vero gioiellino: ogni volta che lo vedo nel piatto me lo mangerei. È un piatto semplice ma che, proprio per questo, crea molta aspettativa. Poi infine cito i tagliolini all’uovo e tartare di fassona con gremolata, un piatto che presenta il twist tra il succo di limone e il ragù napoletano.

Nella sua cucina c’è sempre la firma di Gennaro Esposito: che rapporto avete?

Per me è una sorta di fratello maggiore. Nutro una stima enorme per lui, e abbiamo instaurato un confronto sincero e leale. Ci tengo che provi le mie nuove proposte, voglio il suo parere e il suo via libera. Lui per me è un mentore e può fare quello che vuole.

A proposito del format di It, ci spiega come avete pensato il locale?

Non ci sono differenze di menù tra il ristorante e il bistrot. In quest’ultimo cambia solo l’ambiente, che è più informale. Si può venire anche per bere qualcosa, l’approccio verso il cibo non è così fondamentale.

Quanti siete e che dimensioni ha It?

Siamo 13 cuochi in cucina, che devono servire una media di 120 coperti a servizio. E siamo sempre pieni!

Che pubblico viene da voi?

Abbiamo una bellissima clientela, composta da persone che provano, curiose, che ci danno carta bianca e che danno disposizioni ai camerieri perché li guidino nel percorso gastronomico. Poi ovvio che ogni tanto capita qualche tavolo un po’ più critico e difficile da gestire, ma nel complesso non ci possiamo lamentare.

Il cliente ha sempre ragione?

Posto che uno chef deve mettere da parte l’ego, se ricevo delle critiche educate e ragionate cerco sempre di far capire che c’è stato un processo e che di conseguenza non abbiamo servito cose “a caso”.

Se la critica è giustificata?

Guardi, io sono un tipo schifiltoso ma se mi torna indietro un piatto devo per forza assaggiarlo. E se trovo riscontri con le rimostranze ripropongo il piatto in modo da farlo ricredere. Altre volte, invece, propongo un’altra portata, se mi rendo conto che non c’è un fondo di verità.

E se le chiedono di modificare i suoi piatti?

Proviamo ad accontentare i clienti, tanto non è una gara…