Cittadina, elettrica e incentivata

Se vi pare strano cominciare a descrivere un’auto parlando di canoni, vi diciamo già che dovrete abituarvi. Qualche anno fa al massimo si poteva scegliere tra l’acquisto, i contanti o il finanziamento. Ora le alternative e le complicazioni sono molte di più, specie se si tratta di un’auto elettrica. Renault, ad esempio, dà la possibilità di noleggiare le batterie e ha due alternative a listino: con o senza. Nel primo caso la nuova Zoe, la vettura a corrente più venduta in Europa, parte da 34.100 euro, nel secondo si risparmiano 8.200 euro e al mese si spende una cifra che va dai 74 euro (se si percorrono 7.500 chilometri all’anno) a 124 (se si sceglie il chilometraggio illimitato). Non è mica finita. Il prezzo, anzi i prezzi di listino si intendono senza gli ecoincentivi che valgono a livello nazionale 6.000 euro se si rottama un’auto fino a Euro 4 e scendono di 4.000 euro senza rottamazione. Inoltre, quello che dovrete realmente spendere dipende dal vostro indirizzo perché a livello locale ci sono altri incentivi cumulabili che, per esempio, in Lombardia riducono l’esborso di altri 8.000 euro. Poi, naturalmente, i concessionari, dai quali vi consigliamo di portare anche il vostro commercialista o almeno un amico bravo in matematica, possono, e spesso lo fanno, operare ulteriori sconti. Alla fine per avere una Zoe nuova fiammante potrete spenderne meno di 12.000 euro o arrivare, se volete il top di gamma accessoriata e con una motorizzazione con 20 kW in più, a spenderne oltre 35.000 euro, per avere, più o meno, la stessa auto. Che, intendiamoci, funziona benissimo, ha un design accattivante e, soprattutto, ha un’autonomia, secondo Renault, di 395 chilometri (+25% rispetto al vecchio modello) prima di doverla collegare a una presa di corrente. Anzi la nuova Zoe è molto più divertente da guidare rispetto alle sue concorrenti della stessa categoria ma con motori termici grazie a un’accelerazione bruciante e alla duplice offerta di motorizzazioni, da 80 kW (equivalenti a 110 cv) e da 100 kW (equivalenti a 135 cv). Con questo nuovo motore più performante si arriva da zero a 120 chilometri all’ora in 7,1 secondi, guadagnando 2,2 secondi rispetto alla generazione precedente, e la velocità massima sale a 140 chilometri all’ora. In più, al caricatore Caméléon per ricarica a corrente alternata fino a 22 kW, è stata aggiunta una ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW che permette di recuperare fino a 150 chilometri di autonomia in 30 minuti.

Se si esclude il fatto che non sentirete rombare il motore e che dovrete attaccarla a una spina per ricaricarla, Zoe è, poi, una normale auto cittadina dei nostri giorni, lunga poco più di quattro metri, con una buona dose di tecnologia, come l’assistenza al parcheggio o la frenata d’emergenza, grande schermi che consentono gestire i sistemi multimediali, il collegamento allo smartphone e la navigazione. Se siete le persone che possono permettersi, non solo in senso economico, di avere un’auto elettrica è una delle scelte migliori. Altrimenti potrebbe essere anche il veicolo a batteria migliore del mondo, ma sarebbe comunque una delusione.