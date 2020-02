Cravatta addio, lo stile del business è diventato casual

L'abito non farà il monaco, ma funziona egregiamente come metodo Stanislavskij: aiuta (e parecchio) a calarsi nella parte. Altrimenti gli agenti immobiliari non si vestirebbero come pensano si debbano vestire gli agenti immobiliari (in completo attillato scuro e cravatta regimental) e gli junior account delle grandi firme di consulenza abbandonerebbero all’istante il loro zainetto regolamentare con tanto di brand ricamato, che li fa somigliare a scolaretti in divisa di un college esclusivo. Qualcosa, però, sta cambiando. Perché tra la finta familiarità del “tu” imposto dal mondo anglosassone e il reverenziale provincialismo del “lei”, si sta imponendo lo stile causal. Anche nel dress code.

Sarà che dopo Zuckerberg il mondo non è più lo stesso e miliardi e potere si conquistano tranquillamente anche in t-shirt e infradito, sarà che Sergio Marchionne non abbandonava il suo maglioncino neppure al cospetto del presidente degli Stati Uniti, fatto sta che una delle prime cose che ha fatto David Solomon, a poche settimane dall’insediamento alla presidenza di Goldman Sachs, è stato inviare ai 36mila dipendenti un memorandum raccomandando loro di adottare un look focalizzato a «mettere a proprio agio la clientela», considerato il «cambiamento in atto della natura del posto di lavoro, che favorisce in generale un ambiente più informale»: «Goldman Sachs has a broad and diverse client base around the world, and we want all of our clients to feel comfortable with and confident in our team. So please dress in a manner that is consistent with your clients’ expectations». Quindi, via libera a sneakers, jeans e polo... ma senza esagerare, perché «naturalmente, il casual non è appropriato tutti i giorni e in ogni circostanza». E iniziano a circolare fotografie di Solomon non solo senza cravatta, ma persino in t-shirt e berretto da baseball.

Inutile dire che l’esempio della più importante banca d’affari del mondo non è passato sotto traccia. Così, anche Boston Consulting Group, o meglio, Bcg (come più familiarmente il colosso della consulenza strategica fondato dal 1963 da Bruce Henderson ha deciso di presentarsi da novembre 2018 col nuovo logo disegnato dalla Carbone Smolen Agency di New York) si è presto adeguata al casual mood. E nella sua nuova campagna-pilota (nel senso che per il momento è attiva solo in Italia, Francia, Giappone e Stai Uniti) di employer branding presentata qualche settimana da nella prestigiosa sede milanese affacciata sul Duomo ha calato la maschera. O meglio, ha dismesso la divisa: «Abbandonato lo stereotipo dei consulenti in giacca e cravatta, abbiamo scelto di dialogare in maniera più attrattiva per il nostro target group di riferimento, come fossimo un grande brand consumer, o un fashion brand quale Offwhite o Supreme», spiega Massimo Portincaso (nella foto), Managing Director & Partner di Bcg. Così, nelle fotografie non figura nessun completo scuro, né tantomeno cravatte: solo donne e uomini, per lo più giovani (trattandosi di una campagna di reclutamento, difficile aspettarsi qualcosa di diverso), rigorosamente in gruppi altrettanto rigorosamente multigender e multirazziali, su sgabelli, biciclette, monopattini, sorridenti, ma soprattutto in abiti che più casual non si può: jeans, magliette, pulloverini e sneaker. «Oggi dobbiamo comunicare che non siamo alla ricerca solo di laureati in economia e di ingegneri», sottolinea Gioia Ferrario, Hr che dalla sua poltrona di Hr director della branch italiana di Bcg Italia ha a che fare con mezzo migliaio di professionisti distribuiti tra i due uffici di Milano e Roma: «siamo usciti dal Politecnico e dalla Bocconi, facciamo incontri in altre università, dalla Bicocca alla Statale, a Bologna e alla Normale di Pisa, per citare solo alcune dei centinaia di eventi annuali. Bcg è costantemente all’avanguardia offrendo ai clienti cambiamenti radicali proprio per alto grado di diversity che distingue il nostro gruppo. E i protagonisti della campagna sono realmente persone di Bcg, non attori o modelli, che indossano i loro abiti». «La campagna di employer branding ‘Welcome to the group’ rappresenta un passo ulteriore verso la ridefinizione strategica della nostra industry, quella della consulenza», specifica Portincaso: «il tema di riferimento non è più il competitor più vicino, ma ridefinire l’industria e lo spazio che Bcg occupa, come si propone su un mercato che è estremamente stereotipato». In poche parole: meglio differenziarsi dalla concorrenza, prima che sia la concorrenza a differenziarsi da noi. E dato che ciascuno dei collaboratori è un brand ambassador, anche l’abito fa la differenza.

Il nuovo mood ha contagiato persino il più grande studio legale internazionale del mondo, nonché il primo (e tutt’ora l’unico) ad adottare la casual week nei propri uffici: Dentons, che, per attrarre nuovi talenti e garantire un contesto lavorativo positivo e motivante, in Italia ha lanciato un progetto pilota basato sul work-life blending. Si chiama New Horizons (proprio come la sonda spaziale lanciata dalla Nasa nel 2006) e se ne occupa, insieme al managing partner Federico Sutti, Fosco Fagotto (nella foto) partner dell’ufficio di Milano e a capo della practice italiana di Banking & Finance. Classe 1970, sneaker, jeans consunto (noi l’avremmo definito “sdrucito”, ma l’avvocato preferisce l’aggettivo “anticato”), giacca e camicia, ma rigorosamente senza cravatta, Fagotto snocciola l’in e l’out del dress code ammesso negli uffici Dentons.

«Abbiamo eliminato l’utilizzo di giacca e cravatta in ufficio per chi non ha in agenda incontri col cliente, a meno che la relazione non sia molto friendly, mentre prima tutti i giorni eravamo tenuti a indossare abito formale, cravatta e scarpe oxford nere, magari per trascorrere tutto il giorno al computer e affrontare due meeting interni. Tutto ciò ha perso molto senso nel nostro mondo. Certo, quando ci sono incontri formali, ad esempio che prevedono firme, adottiamo un dress code classico, ». Per il resto, via libera alla casual week. All’indice ciabatte, infradito, sandali da uomo, shorts, jeans strappati, minigonne “inguinali”, canotte, fantasie troppo accese (camicie hawaiane, teste mozzate e dragoni non sono ammessi), t-shirt, sneaker sportive. Sdoganati i jeans, le sneaker non sportive, tutti i tipi di polo (ma non la camicia con le maniche corte), camicie button down, tutti i tipi di maglione (magari non quello natalizio con la renna che indossava Colin Firth nel Diario di Bridget Jones, benché il personaggio che interpretava, Mark Darcy, fosse anch’egli un avvocato). «Si è trattato di concessioni progressive dall’adozione del progetto. E per non rischiare di precipitare nel relativismo assoluto abbiamo cercato di codificare il buon gusto, anche del dress code informale», spiega Fagotto. «Quello del dress code sembra un tema frivolo, ma in realtà è molto più sostanziale di quel che sembra. È proprio vero che ci portiamo dietro il discorso dell’abito che fa o non fa il monaco.

Per noi avvocati l’aspetto formale è e resta tutt’ora un aspetto importante di riconoscibilità. Però è anche vero che la nostra professione si è estremamente evoluta ed è molto cambiata. Non esiste più solo l’avvocato che va in aula e indossa la toga: ci sono avvocati che operano nel modo degli affari. Ed è in questo mondo, originariamente anch’esso formale, che indubbiamente rispetto a qualche anno fa c’è stato un grosso cambiamento del dress code. Apple, Facebook, Google, Tesla: di tutti i leader di mercato che si sono imposti negli ultimi anni non ce n’è uno il cui ceo non sia in jeans e maglietta. Si tratta di una generazione che ha cominciato ad avere nel rapporto col modo di vestire un approccio diverso meno formale e più legato alla sostanzialità del messaggio che alla forma: oggi la relazione è basata ancora di più sulla sostanza e sulla fiducia. E anche dare del tu aiuta».