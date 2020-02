Con l’intelligenza artificiale si fa (anche) il buon vino

Ridurre al minimo i trattamenti fitosanitari è il nuovo imperativo categorico per fare un vino al passo coi tempi. Per riuscirci è fondamentale affrontare i problemi appena si presentano. Non tutti i vignaioli sono esperti nel riconoscimento delle malattie presenti sulle piante, specie in una fase iniziale. Tutti però sanno scattare una foto con lo smartphone: al resto ci pensa 4Grapes, un’app che grazie all’utilizzo della rete neurale artificiale è in grado di individuare con precisione i sintomi e supportare le decisioni da prendere.

«Ogni malattia ha diverse forme che spesso il viticoltore non riconosce» dice Giovanni Bigot (nella foto), agronomo ricercatore e amministratore unico di Perleuve che ha sviluppato 4Grapes, «la app per esempio riconosce non solo l’oidio o mal bianco della vite; ma riesce anche a distinguere tra le due tipologie della malattia, quella dovuta a un inoculo primario, che ha svernato, e quella da un inoculo secondario derivato dal primo, che richiedono diversi trattamenti. Contrastare una malattia come questa ai suoi esordi è facile, se invece avanza si devono utilizzare prodotti che hanno un impatto più forte». Grazie a un protocollo brevettato la app spinge il viticoltore, con una notifica settimanale, a verificare l’eventuale presenza delle malattie che potrebbero essere presenti, anche sulla base dei dati medi della zona. In Sicilia, per esempio, inutile cercare tracce di una malattia presente al nord ma mai vista nella storia a quelle latitudini. Così il sistema crea un circolo virtuoso a beneficio di tutti gli utenti, che sono chiamati a monitorare i vigneti e a inserire i dati.

Oltre che in campo sanitario 4Grapes aiuta il viticoltore in quello della produzione e della qualità, permettendogli di avere sempre sotto controllo la situazione fitopatologica, fenologica e produttiva del vigneto. Inoltre dà la possibilità di condividere i dati, un aspetto molto importante se si considera che quello in vigna è un lavoro di squadra. Bigot ha concentrato in 4Grapes una lunga esperienza sul campo. «Ho iniziato a raccogliere dati in modo sistematico nei vigneti di diversi clienti nel 2003 con un palmare Gps» racconta l’agronomo, «in anni più recenti sono passato a sviluppare la app e questo mi ha aperto possibilità straordinarie, dal grande dettaglio delle malattie più importanti alla possibilità di creare la propria rete di condivisione dei dati, fino alla possibilità di confrontare in modo anonimo la propria situazione con quella dell’ambito nel quale ci si trova». Il costo della app è irrisorio: 4,50 euro al mese per il livello base completo della parte sanitaria, 9 euro per quello con le misurazioni agronomiche per le stime di produzione e qualità delle uve. «I costi sono bassi perché voglio che sia utilizzata» precisa Bigot, «più è utilizzata e più c’è beneficio per tutti, abbiamo già raccolto tanti dati in poco tempo: 450mila dati medi e più di 35 milioni di dati singoli». A oggi la app è utilizzata da circa 1150 viticoltori in Friuli, Umbria, Toscana, Piemonte, Puglia, e anche in California, Romania e Sudafrica. È disponibile in 6 lingue oltre all’italiano: inglese, francese, rumeno, tedesco, russo e spagnolo.

«Punto sul rafforzamento prima di tutto in Italia, dove la rete è già piuttosto estesa in diverse regioni» rimarca l’agronomo ricercatore, «ma voglio spingere anche all’estero, specie in Francia, dove ho incontrato rappresentanti dell’Inra e Ifv i più importanti enti di ricerca di tecnica viticola, e poi in Sudafrica, il cui ministro dell’Agricoltura si è detto interessato a introdurla anche per altre colture».