Renault Captur: un nuovo capitolo per il B-SUV francese

Dopo oltre 160.000 Captur vendute della vecchia generazione, il B-SUV straniero più venduto in Italia è pronto a vivere una nuova avventura, con l’arrivo in Italia del nuovo modello. Costruito attorno alla nuova piattaforma CMF-B, la nuova Renault Captur è più lunga di 11 cm (4,23 m) rispetto al passato, mentre dal punto di vista del design le forme sono state rinnovate, con la firma luminosa a LED C-Shape all’anteriore, nuovi fari posteriori e tante personalizzazioni disponibili. Dentro prende spazio la nuova “Flying Consolle” da 9,3” interamente connessa e lo schermo della strumentazione digitale, per un abitacolo al passo coi tempi. Ampia è la scelta tra le alimentazioni disponibili, prima dell’avvento della versione ibrida plug-in: due Diesel, tre Benzina e il motore Turbo GPL da 100 CV. Disponibile anche la trasmissione automatica con cambio a doppia frizione EDC.