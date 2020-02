Ferrari Roma, la dolce vita su quattro ruote

La nuova Ferrari Roma prende ispirazione dal passato, più precisamente dagli anni ’50 e ’60, quando la Città Eterna era al centro della scena internazionale, anche a livello cinematografico. Progettata dal Centro Stile Ferrari, la Roma propone una perfetta pulizia delle linee, senza sfoghi d’aria superflui, proiettori Full LED e con una calandra innovativa. Per gli interni è stato sviluppato un nuovo approccio, che passa dalla creazione di due cellule dedicate a driver e passeggero. Il quadro strumenti digitale da 16 pollici fornisce al guidatore tutte le informazioni necessarie, mentre il display centrale con schermo verticale da 8,4” e il nuovo passenger display garantiscono grande intuitività e facilità di utilizzo sia per il passeggero sia per il guidatore. Il telaio è stato rivisto, tanto che il 70% delle sue componenti sono completamente nuove, mentre il motore è un V8 turbo da 620 CV, abbinato al nuovo cambio a doppia frizione a 8 velocità, più veloce e ottimizzato nel peso rispetto al vecchio 7 rapporti.