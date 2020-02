Il business etico? È una questione di genere

«Le donne devono autodeterminarsi e sapere quello che valgono». Parola di Marcella Cannariato, imprenditrice palermitana e amministratore unico di A&C Broker, azienda di punta nel campo del brokeraggio assicurativo nazionale, nonché responsabile regionale della Fondazione Marisa Bellisario. Guai a parlarle di “valore aggiunto” delle donne: «Siamo un valore in assoluto», afferma decisa. Tanto decisa che, puntanto proprio sulle donne, nel 2007 ha messo in piedi il primo “broker etico” in Italia. Etico, perché attraversi progetti di Corporate social responsability contribuisce...