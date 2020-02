Paolo Besio (partner di Bernoni Grant Thornton e responsabile dell’area International Tax e Transfer Pricing) Ci siamo: con febbraio è iniziato il regime transitorio. Regno Unito e Unione Europea hanno fino a fine anno per discutere e per trovare un accordo di libero scambio. Ma il percorso sarà decisamente impegnativo e irto di ostacoli, non fosse altro che per ragioni negoziali. Qualora, alla fine del regime transitorio, l’accordo di recesso fosse approvato da entrambe le parti ma mancasse la definizione dell’accordo...