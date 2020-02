Indagare e incentivare il ruolo dell’economia circolare per permettere il rilancio del sistema Italia: è lo scopo dello studio “Transizione verde e sviluppo”, che Federmanager presenterà il prossimo 18 febbraio e di cui Economy anticipa i contenuti. Realizzato insieme ad Aiee (Associazione Italiana Economisti dell’Energia), il rapporto Federmanager sostiene una tesi precisa: mai come ora, è necessario implementare una strategia nazionale e un piano di azioni (coerenti con le strategie europee) che sia in grado di valorizzare le rilevanti potenzialità...