Legge di Bilancio e Piano Impresa: un po' di agio per le Pmi

Giuseppe Capriuolo, (partner dell’ufficio di Roma di RSM Italy) Approvata in data 27 dicembre 2019, non senza accesi dibattiti, la Legge n. 160/2019 interviene con mano pesante sulle agevolazioni contenute nel Piano Impresa 4.0 allo scopo di incrementare la platea delle imprese beneficiarie a favore delle piccole e medie imprese. Elemento centrale della nuova normativa appare, ad una prima lettura, la convergenza verso l’apprezzato strumento del credito di imposta degli incentivi per: R&S, innovazione e design; Investimenti in beni strumentali; Formazione. ...