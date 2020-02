Le mozzarelle di bufala alla conquista della penisola

Food made in sud: La Regina di Paestum è un progetto imprenditoriale nuovo. L’idea è quella di valorizzare la mozzarella artigianale di bufala con una diffusione capillare in tutto il territorio nazionale, mantenendo la qualità e caratteristica del prodotto, che con tanta maestria viene lavorato da sapienti mani in modo artigianale da creare quel gusto originale proprio dei nostri territori. La metodologia commerciale è quella del Franchising come rete distributiva unica, partendo da un punto vendita pilota nella Città di Battipaglia (SA) in Strada Statale 18 n.138, per poi presentarlo nelle principali Città Metropolitane come Roma, Bologna, Torino, Milano e Venezia. Entrando a far parte del progetto La Regina di Paestum, sarà possibile toccare con mano vantaggi come basso investimento iniziale, ritorno rapido delle spese sostenute, rapidità nel disbrigo delle pratiche amministrative, libertà nella gestione del locale, personalizzazione dell’offerta con prodotti da agricoltura biologica. Tutto questo perché “la qualità non nasce dal caso”.



