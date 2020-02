Il franchising con un concept innovativo

Lautomatica è l’azienda leader nel mondo del franchising italiano che, grazie alla sua speciale formula in licenza di marchio, permette di abbattere i costi di mantenimento del tuo locale. Fondata nel 2006, ha sviluppato format che spaziano dalle lavanderie automatiche tradizionali ai più moderni concept bar con lavanderie, sino a birrerie ed enoteche: diversificando il suo business, Lautomatica ha costruito la sua ricetta per il successo, arrivando a triplicare il fatturato nel solo 2019 e dando vita a ben 857 posti di lavoro, tra collaboratori diretti, indiretti, affiliati e corner. Con un così vasto ventaglio di opportunità, come scegliere al meglio? L’azienda assiste l’affiliato sin dalla fase di selezione del format, il cui livello start prevede un investimento di 21.490 euro, indirizzandolo verso il business che più si adatta alle sue caratteristiche imprenditoriali e personali. Tra i nuovi progetti in cantiere: “Grandi Impianti” che prevede la collaborazione con aziende nazionali leader della GD.



www.lautomatica.com

info@lautomatica.com