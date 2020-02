Si fa presto a dire “banca d’affari” ma per l’impresa ci vuole ben altro

Simone Citterio

(responsabile del Corporate Finance Advisory di

Banca Euromobiliare)

Ho avuto la fortuna di iniziare il mio percorso professionale con Gianni Tamburi, che mi ha insegnato tanto, mi ha dato fiducia sin da subito e tanta libertà d’iniziativa. Poi nel 1995 ho avuto un’altra grande opportunità, è arrivato un azionista stabile e qualificato con cui è nato un vero sodalizio»: quello che Simone Citterio, responsabile del Corporate Finance Advisory di Banca Euromobiliare, ha stretto con la sua azienda e con il gruppo Credem del quale appunto dal ’95 fa parte. «Ma un sodalizio del genere si costruisce soltanto con un collante, i valori comuni. Che ruotano poi attorno all’obiettivo di dare ai nostri clienti un’assistenza ed una consulenza attenta alle loro esigenze specifiche senza mai cedere alla tentazione di prospettare soluzioni standard».



Parlare di valori oggi è di moda, negli ambienti finanziari. Ma non è tutt’oro quel che luccica. Nel vostro caso?



Oggi può sembrare di moda invece è sempre stata la nostra stella polare: l’etica professionale nei rapporti con gli imprenditori che si rivolgono a noi. Fa parte del nostro Dna: prima l’etica, poi il business.

In che consiste?



Innanzitutto nell’approccio. Quando un cliente si rivolge a noi siamo molto attenti a capire le esigenze dell’azienda e degli azionisti per fornire una soluzione che porti “benessere aziendale” per tutti, sia per gli stakeholders che per l’impresa. Oggi il mondo della finanza offre tantissimo a differenza degli anni ‘80: puoi fonderti con una Spac, quotarti direttamente all’Aim, emettere un minibond, fare entrare un fondo di private equity, cedere a un compratore industriale, organizzare un “club deal”. Ci sono moltissime alternative ma non tutte sono adatte a qualsiasi azienda. Se si sbaglia scelta si rischia di rompere il giocattolo. Quindi la prima cosa che facciamo è sederci con l’imprenditore e avviare un’analisi e un confronto approfonditi per capire quale operazione straordinaria è veramente percorribile. Sul mercato c’è anche chi punta a realizzare operazioni veloci senza studi approfonditi, solo per guadagnare facilmente commissioni. Se penso ad alcune di queste, vi confesso che contenevano sin dal principio gli elementi che hanno distrutto valore per l’imprenditore. Noi cerchiamo con passione ed etica di portare all’imprenditore un’operazione che duri nel tempo e faccia crescere l’azienda, a volte siamo costretti a smontare le chimere dell’imprenditore che magari altri consulenti gli hanno messo in testa senza fondamento.

Euromobiliare è nata nel ’73, da un’intuizione di Alberto Milla e Guido Roberto Vitale. Lei vi è entrato giovanissimo e ha percorso tante esperienze al suo interno.



Da quando lavoro qui posso dire che siamo stati sempre una merchant bank creativa al servizio dello sviluppo delle imprese private. Da allora, alcune cose sono cambiate. Quando sono entrato in Euromobiliare le attività di Corporate Finance, Private Banking ed Equity Capital Market erano in un’unica società per azioni. Poi, con l’arrivo degli Inglesi di Midland, sono stati creati “chinese wall” tra un’attività e l’altra, che oggi trovate sotto forma di tante società separate. La caratteristica che ci portiamo dietro dal ’73 è quella di essere sempre stati dedicati alla media azienda familiare italiana. Questo è anche il nostro contributo professionale per la valorizzazione e lo sviluppo dell’economia reale del Paese. Non abbiamo fatto come alcune banche d’affari, entrate ed uscite da questa nicchia quando e se gli conveniva: noi abbiamo proprio la vocazione di affiancare le famiglie imprenditoriali di media dimensione nel loro percorso di crescita. Una scelta ed un’intuizione partita dai fondatori e dalle loro relazioni con dinastie imprenditoriali: io stesso vengo da una famiglia di imprenditori, categoria che apprezzo, ho molta empatia con loro. Forse questo è uno dei motivi per cui l’imprenditore, che fa poche operazioni straordinarie nella sua vita e sceglie con estrema attenzione i professionisti che possono assisterlo, si rivolge a noi. Abbiamo sempre lavorato così ed anche oggi - nel 2020 - siamo uno dei player di riferimento in questo ambito.

Come lavorate, in concreto?



Quando svolgiamo questo genere di servizi mettiamo in campo professionisti che hanno un’elevata esperienza sul campo e non solo titoli di studio blasonati. Dopo di che cerchiamo di individuare per ciascun imprenditore l’operazione che secondo noi può aiutarlo a superare le criticità tipiche di questo momento storico: età avanzata, passaggio generazionale, impostazione verticistica da “one-man-company” oppure troppi parenti senza merito ai vertici aziendali. Ci sono state in passato belle imprese finite male per alta conflittualità tra gli azionisti o assenza di manager. Oggi il mercato non perdona, corre velocissimo ed è globale. Fare le scelte giuste per la crescita è essenziale. E noi aiutiamo le aziende in questo.

Qualche caso cui è particolarmente affezionato?



Abbiamo tanti esempi concreti che, a distanza di anni, sono considerate storie di successo, ma ne cito uno per tutti: Club del Sole. È una società operante nel settore dei “camping village”, nata negli Anni ’70 e gestita dalla stessa famiglia per tre generazioni. Quando abbiamo incontrato la proprietà, l’azienda era sana e tra i leader in Italia. Si sono rivolti a noi per trovare una soluzione che consentisse loro di diventare il numero uno e crescere secondo l’esempio dei concorrenti stranieri. Abbiamo studiato il caso per alcuni mesi ed abbiamo condiviso un’ipotesi di operazione sostenibile - purché fatta con partner giusti - che consisteva nel proseguimento della crescita interna, realizzazione di acquisizioni mirate ed inserimento di nuovi manager al fianco della famiglia. Per riuscirci occorrevano nuove risorse finanziarie a sostegno di un’espansione gestita in sicurezza da trovare tramite un forte aumento di capitale di un investitore finanziario di minoranza adatto per medie aziende: la famiglia doveva accettare una diluizione senza intascare un euro in cambio della prospettiva di fare un salto da azienda famigliare a impresa istituzionale.

E loro?



Hanno capito e ci hanno dato pieno mandato. Tramite un processo competitivo abbiamo selezionato un investitore di minoranza che ha finanziato lo sviluppo per linee esterne. È stato un successo. Dopo l’ingresso del nuovo socio da noi selezionato, in tre anni l’azienda ha fatto cinque acquisizioni, raddoppiato fatturato, aumentato l’Ebitda di oltre il 60% e si è ritrovata con un assetto di guida ben managerializzato. Oggi possono puntare a diventare un player europeo. Il socio finanziario è stato liquidato e ne è entrato un secondo, per puntare a nuove acquisizioni di dimensioni maggiori

Una bella storia. Altro?



Be’, tante. Ad esempio la case-history di Piquadro. Quando li conobbi erano all’inizio del loro percorso di crescita, avevano alcune boutiques dirette, volevano schiacciare sull’acceleratore. Gli imprenditori, i fratelli Palmieri, avevano già una strategia chiara, un buon management e partnership produttive in Cina, ma avevano bisogno di un grande boost finanziario per sfruttare questi vantaggi competitivi e noi trovammo il partner giusto per loro. Lo selezionai tra i migliori fondi di private equity, sempre con la logica di calarsi nel momento storico e nel caso specifico. Non tutti gli investitori sono adatti ad investire in determinate aziende famigliari o industrie.

Ma non saranno operazioni frequenti…



Al contrario, operazioni del genere le facciamo tutti gli anni perché è qui, in questa nicchia di mercato, che emerge il talento dell’M&A di Banca Euromobiliare che raccontavamo prima, il suo Dna. Tutti i giorni parliamo con imprenditori e aziende famigliari che ci chiedono soluzioni come queste.

Il vostro vantaggio competitivo?



Questo mestiere non si può industrializzare. Se fai intermediazione su titoli del mercato azionario puoi benissimo replicare i processi. Nel nostro mestiere no: qui si tratta di essere consulenti-imprenditori al fianco di imprenditori, per progetti uno diverso dall’altro che durano mediamente un anno.

Molti concorrenti?



Proprio uguali a noi, direi di no. Anche perché professionisti con le skills uguali a quelle dei nostri non ce ne sono tanti. Devi avere la mentalità dell’imprenditore per poter capire i clienti. Devi rispondere al telefono senza badare all’orario, magari anche di sabato perché il cliente è un po’ più tranquillo. Poi noi forniamo consulenza in tutte le fasi del processo di M&A, compresa l’ultima, quella contrattuale, in cui si scrivono i contratti che regolano l’operazione. Tanti si riempiono la bocca col nome di “banchiere d’affari” ma nella nostra nicchia di mercato occorrono figure complete a tutto tondo, con competenze tecniche, capacità di relazione, doti umane, attenzione alla qualità ed i dettagli.

Insomma, una vera boutique…



Sì, ma all’interno del gruppo finanziario più solido che c’è in Italia. E vorrei dirle una cosa: questo ci consente di selezionare il business e di dire anche dei no a quegli aspiranti clienti che magari non hanno una buona nomea. Perché il nostro gruppo è da sempre molto attento all’aspetto reputazionale. Per giunta, l’ottima reputazione che abbiamo è uno dei driver di crescita della nostra attività. I nostri clienti sono i nostri migliori testimonial, parlano bene di noi perché hanno lavorano bene con noi. E del resto essere boutique ci permette di approcciare il business con elevata personalizzazione e selettività, proprio quelle caratteristiche che sono alla base del nostro successo.







I compianti fondatori di

Banca Euromobiliare: Guido Roberto Vitale

(a sinistra) e Alberto Milla

(a destra)