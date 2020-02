Il nuovo fotovoltaico? È integrato e sta in un’App

Valerio Natalizia,

Oggi il fotovoltaico è una tecnologia matura, affidabile, a prezzi più competitivi. Semmai, serve un occhio di riguardo allo sviluppo delle smart grid (ovvero l’insieme di una rete di informazione e di una rete di distribuzione elettrica che consente di gestire la rete elettrica in maniera “intelligente”) e sugli accumulatori». Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe, leader nel settore del fotovoltaico sia per l’industria che per il residenziale, parla di futuro, ma anche di una «nuova filosofia di supporto al cliente, sia esso un installatore o l’utilizzatore finale. Con la digitalizzazione del settore energetico stiamo ora entrando nel futuro dell’energia», dice.

«Il fotovoltaico ha un ruolo centrale, se si considera che può essere a pieno titolo considerata la fonte di energia economicamente più vantaggiosa e di rapida adozione. Per sfruttarne appieno il potenziale, dobbiamo collegare il fotovoltaico a soluzioni di accumulo, mobilità elettrica e altri settori, integrandoli in un sistema complesso. Ed è qui che SMA ha un ruolo chiave: la nostra vasta esperienza ci rende un partner in grado di fornire soluzioni energetiche, non solo un produttore di inverter».





La digitalizzazione dell’approvvigionamento di energia, infatti, sta dando vita a opportunità commerciali che richiedono approcci innovativi e sempre più ‘customer centric’, fornendo strumenti in grado di semplificare tutte le fasi di lavoro: dalla progettazione al monitoraggio, alla messa in funzione e al service.

Nasce su questi presupposti l’App SMA 360°, l’innovativa applicazione ideata e realizzata da SMA per gli specialisti del fotovoltaico e clienti finali: uno strumento digitale volto a rispondere alle esigenze di maggior controllo e semplificazione nella gestione di un impianto; ma anche di convergenza tecnologica tra il fotovoltaico e tutte le altre tecnologie, come ad esempio, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, la ventilazione, la mobilità elettrica e lo storage. «La nostra App è l’unica sul mercato in grado di offrire un supporto professionale ai tecnici, nonché mettere a disposizione dei proprietari degli impianti nuove soluzioni per risparmiare sui costi energetici e tutelare l’ambiente», spiega Valerio Natalizia.

L’App SMA 360°, da questo punto di vista, offre un supporto in tutte le fasi del lavoro quotidiano degli installatori, sin dalla pianificazione dell’impianto in cui vengono rilevati i dati di consumo del cliente e si effettua la simulazione dei consumi energetici e del potenziale risparmio, per passare alla fase di commissioning, in cui la messa in servizio dell’inverter avviene tramite scansione del QR code e di monitoraggio e service.

Non solo: grazie alle funzionalità descritte è possibile avere una ‘vista’ live dei parametri principali e delle informazioni tecniche aggiornate e sempre a disposizione, nonché l’analisi e la prevenzione rapida dei guasti mediante il servizio di assistenza tecnica. L’obiettivo è quello di supportare gli installatori con tempi ridotti e di fornire un’assistenza ottimale che consenta loro una maggiore rapidità in tutte le fasi di intervento. «Siamo sempre più attivi e vicini agli installatori, sono partner molto specializzati, i veri ‘protagonisti del fotovoltaico’», commenta Natalizia. «Questa App punta a farli diventare più competitivi nel loro mercato, vogliamo sostenerli nel guidare il loro business esistente e nuovo in maniera più facile e veloce. Li supportiamo nel fornire ai loro clienti il miglior servizio e i migliori prodotti disponibili sul mercato, nonché nel risparmiare tempo e denaro nell’installazione di impianti fotovoltaici».

Un nuovo modo di concepire l’efficienza energetica anche per i proprietari di impianti commerciali e residenziali, come spiega Natalizia: «Siamo entrati a pieno titolo nel futuro del fotovoltaico. Non possiamo più parlare di impianti tradizionali, ma di progetti di nuova concezione, sempre più complessi e in grado di dialogare con tutte le tecnologie della casa. Ad esempio, tramite la nostra App è possibile prevedere il meteo per le ore successive, impostando l’attivazione di elettrodomestici in modo da garantire l’aumento dell’autoconsumo», spiega ancora Valerio Natalizia. Uno strumento che realizza il concetto di Smart home e Smart Building e rende possibile l’applicazione dell’Internet of Things all’efficienza energetica, dal monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici all’eMobility, con la possibilità di rilevare l’energia stoccata all’interno della batteria del veicolo elettrico.

In un futuro prossimo l’approvvigionamento di energia sarà decentralizzato, rinnovabile, completamente digitale e interconnesso. In quanto fonte di energia economicamente più vantaggiosa, il fotovoltaico ha un ruolo essenziale in questa trasformazione. E SMA, realtà che da oltre 35 anni impone nuove tendenze tecnologiche e guida lo sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, si fa portavoce e promotrice di questo cambiamento.