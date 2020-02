E il trasporto pubblico(ri)scopre il metano liquido

A volte le soluzioni più attuali sono quelle di una volta. Che abbiamo sotto il naso da più di un secolo. Come il metano, che nella sua forma liquida (Lng) rappresenta l’unica vera alternativa al gasolio quando bisogna percorrere molti chilometri con un mezzo pesante. Lo sanno da anni i vettori del trasporto merci e cominciano a scoprirlo anche le società del trasporto pubblico. La prima a farlo è stata Tper (nata dalla fusione tra l’azienda di trasporti su gomma di Bologna e Ferrara con la società ferroviaria dell’Emilia Romagna), che ha deciso di adottare questa tecnologia acquistando 15 autobus Scania Interlink a gas naturale liquefatto per servire alcune linee extraurbane bolognesi.

I nuovi autobus sono in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, di abbattere in maniera quasi assoluta le emissioni di ossido di azoto e di particolato, e di garantire una silenziosità notevole rispetto ai mezzi alimentati a gasolio. Inoltre, grazie a due serbatoi criogenici nei quali è possibile immagazzinare in poco spazio e in totale sicurezza una ragguardevole quantità di energia, l’alimentazione a gas naturale liquefatto assicura un’autonomia di percorrenza di oltre mille chilometri e un rendimento del carburante superiore tra il 10 e il 15% in raffronto al diesel. «Siamo orgogliosi di consegnare questi veicoli ad Lng a Tper, azienda che dimostra ancora una volta la propria sensibilità a tematiche legate alla sostenibilità nel rinnovo del proprio parco veicoli», commenta Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania. «Vorrei quindi fare i complimenti a questa realtà che per prima ha deciso di introdurre nella propria flotta questa innovativa soluzione a Lng per il trasporto passeggeri interurbano. Sono certo che in futuro saranno sempre di più le realtà che, a beneficio di tutti, opteranno per veicoli in grado di garantire un minor impatto su clima ed ambiente».

Roberto Caldini (Italscania): «le aziende guardano all’lng come soluzione dal punto di vista sia economico che ambientale»

Soddisfatta per l’arrivo dei nuovi mezzi che presto entreranno in servizio anche il presidente e amministratore delegato di Tper spa, Giuseppina Gualtieri: «Questi mezzi sono il risultato della prima gara in Europa nel trasporto pubblico di persone per bus alimentati a Lng: siamo i precursori nell’utilizzo di un carburante alternativo che estende i benefici ambientali del metano anche sui collegamenti metropolitani di più lunga percorrenza». Sul parco veicolare che comprende la flotta di bus ibridi più numerosa d’Italia, il car sharing full electric Corrente, e oltre 300 mezzi a metano compresso, Gualtieri ha poi aggiunto: «Nel prossimo triennio abbiamo pianificato acquisti di ulteriori 243 nuovi bus di diverse tipologie, tutti all’insegna della più elevata compatibilità ambientale nei diversi contesti di servizio, per un investimento complessivo di oltre 76 milioni di Euro».

I nuovi autobus Scania Interlink andranno a sostituire altrettanti veicoli più datati alimentati a gasolio e hanno una configurazione di spazi e allestimenti che consente un viaggio molto confortevole sui collegamenti extraurbani frequentati dall’utenza pendolare che si muove ogni giorno per motivi di studio o lavoro: hanno 55 posti a sedere e 16 in piedi, climatizzazione integrale per un ambiente di viaggio ideale in ogni stagione, tendine in tessuto e cappelliera aperta nella parte alta, utile al trasporto di borse e zaini. «Sono sempre di più le aziende di trasporto pubblico che guardano all’Lng come soluzione estremamente interessante dal punto di vista economico e ambientale» ha spiegato Roberto Caldini, direttore buses & coaches di Italscania. «Le eccellenti prestazioni e autonomie contribuiranno senza dubbio ad accrescere la diffusione di veicoli a carburante alternativo nei contesti extraurbani».