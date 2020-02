Le imprese che innovano crescono (e creano lavoro)

«Stiamo vivendo un momento storico incredibile, con il digitale che ha innescato la più grossa rivoluzione della storia.

Oggi abbiamo la possibilità di accedere in diretta a informazioni fino a ieri inaccessibili: tale possibilità ci sottopone addirittura la prospettiva di cambiare i modelli educativi e il nostro approccio al mondo che ci circonda». Quando si parla di innovazione Arturo Artom, 53 anni, ingegnere e imprenditore, “think thank” di Confapri, si infiamma. Nel senso buono: l’intera sua storia imprenditoriale, da Telsystem, che sfidò il monopolio dell’allora Sip, a Viasat, la prima a sviluppare tecnologia per la trasmissione di dati in movimento, a Netsystem, che offriva la banda larga via satellite, è quella di un pioniere, se non un visionario. Uno che ogni volta è arrivato forse troppo in anticipo rispetto a un mercato che non sempre si è rivelato pronto. «Guardi, le faccio un esempio», dice: «un imprenditore che 20 anni fa realizzava un prodotto che era il migliore al mondo, poteva lavorare dalle 7 del mattino alle 7 di sera nella sua azienda e poi andare a dormire consapevole che il suo prodotto sarebbe stato venduto in tutto il mondo».

E oggi?

Oggi quello stesso imprenditore non solo non sa se esiste un concorrente che sta realizzando, magari meglio, lo stesso prodotto; ma addirittura non può sapere se in qualsiasi parte del mondo per motivi normativi o per altre situazioni in un paio d’anni il suo prodotto magari potrebbe non essere più competitivo.

Per non parlare dell’incertezza che paralizza l’Italia.

Ci sono luci ed ombre, poiché segue un pochino lo stato di salute delle imprese. Sembra una banalissima osservazione, ma a volte ci si scorda che il lavoro è creato dalle imprese.

Infatti. Come stanno le imprese?

Il mondo delle imprese italiane è diviso a metà. Il grande capitale italiano oramai non c’è più e questo è un settore su cui abbiamo perso la sfida a livello mondiale. Rimane una ossatura, una platea di 5/6.000 medie imprese italiane private che hanno tra i centomila euro e un miliardo di fatturato e che sono poi quelle che stanno tenendo in piedi il paese. Sono aziende con una grandissima predisposizione all’export, aziende che sono riuscite a superare le crisi del 2008 e del 2011 crescendo di fatturato e hanno avuto la capacità e la bravura ad acquisire quote di mercato e assorbire dei concorrenti. Ecco perché ogni volta che faccio degli incontri con il mondo delle imprese rilievo che crescono quasi tutte.

Altro che crisi...

Per loro possiamo parlare tranquillamente di un miracolo economico di cui si sa, ma se ne parla troppo poco. Sono tutte, come dico io, eroi del lavoro. Queste imprese danno tutte parecchio lavoro. E crescendo creano ulteriori posti di lavoro. È da queste aziende che qualsiasi politica industriale del lavoro dovrebbe partire, perché queste medie imprese, che non chiedono in realtà soldi, possono dare un sostegno concreto a quella platea di centinaia di migliaia di piccole imprese di cui una grande parte sono subfornitori delle medie imprese e che in questi anni hanno sofferto e stanno soffrendo ancora.

Esiste una soluzione?

Il punto fondamentale è proprio quello di mettere al centro l’impresa, soprattutto dal punto di vista istituzionale, cioè che il Governo faccia capire agli imprenditori di essere centrali e valorizzi soprattutto questi medi imprenditori italiani, che lamentano infatti una carenza di presenza delle istituzioni.

Quindi cosa propone?

Accanto a una concezione di industria punto zero è necessario considerare un nuovo progetto industriale, che chiamerei quasi di nuovi distretti industriali, in cui ogni media impresa da 300 milioni di fatturato diventa un distretto industriale che sostiene la sua platea di centinaia di piccoli imprenditori, con un progetto dove la media impresa dà ai suoi fornitori tutta una serie di vantaggi che in termini bancari si chiama “reverse factoring”, che consente a gruppi industriali o commerciali di dimensioni medio-grandi di razionalizzare la gestione del proprio ciclo passivo offendo condizioni vantaggiose ai propri fornitori.

E il Governo cosa dovrebbe fare?

Guardi, io – e su questo sono andato controcorrente rispetto al mondo imprenditoriale – ho dato un grandissimo sostegno al reddito di cittadinanza, perché la crisi ha creato un divario enorme nella fascia bassa della popolazione. Il governo gialloverde ha fatto bene all’inizio a dare una risposta a questa fascia di popolazione. E ricordiamo che il reddito di cittadinanza culturalmente ha contribuito dal 2013 in poi a cambiare l’approccio al mondo del lavoro.

In che senso?

Ricordiamo che per 50 anni si sono fatte politiche di cassa integrazione, in cui si difende il posto di lavoro a tutti costi anche se l’azienda non più dare niente, tenendo in attesa i lavoratori per anni e anni con la prospettiva di non potersi nemmeno formare, con l’unica speranza che quest’azienda riparta. Questa è stata una politica dispendiosa, che ha fatto bruciare decine di miliardi di euro.

Qual è l’alternativa?

Quando un’azienda perde il treno dell’innovazione è inutile cercare di salvarla tenendo in piedi posti di lavoro che non hanno nessun senso: bisogna salvaguardare il reddito del lavoratore, dargli sicurezza per la sua famiglia e obbligarlo a formarsi per rimettersi in gioco. Gli strumenti di supporto previsto dal reddito di cittadinanza possono incidere significativamente laddove hanno fallito i centri per l’impiego. Perché in Europa i centri pubblici intermediano il 30% della forza lavoro, mentre in Italia appena il 3%. Se grazie a questo si raggiungesse almeno l’8% sarebbe già un successo.

Leadership, business e contaminazione tra settori: l’élite si dà appuntamento al Cenacolo Artom

Metti, una sera a cena un imprenditore, un’attrice, un giornalista, un tenore. O anche un lobbista, una stilista, uno chef stellato, un designer. Che avranno mai da raccontarsi? Molto, moltissimo. Ecco perché Arturo Artom da qualche anno attovaglia i leader di settori che apprentemente poco o nulla c’entrano gli uni con gi altri, ospitandoli nel suo salotto, o quelli altrui: quello del finanziaere Francesco Micheli, per esempio. O al Bulgari di Milano. O a Cormayeur. E ancora, dal console generale Usa a Milano Philip Reeker o nel loft del fotografo Marco Glaviano.

Esclusive le location, ancora più esclusivi gli inviti, a comporre un parterre che fino all’ultimo non viene svelato agli ospiti.

Così il format del Cenacolo di Artum Artom non manca mai di incuriosire e far parlare di sé, ma sarebbe da ingenui non sottolineare che si tratta anche di una ghiotta occasione di business matching, a tutti i livelli.

«Il Cenacolo è un progetto nato per coincidenza ai tempi dell’Expo di Milano», spiega Arturo Artom: «È nato come un momento di confronto e contaminazione tra leader in diversi settori: arte, imprenditoria, politica eccetera, in cui ciascuno racconta agli altri quel mix unico di talento e fortuna che lo ha portato ad avere successo. Il format è piaciuto e si è sviluppato non solo in Italia, ma anche all’estero: New York, Singapore e Londra, tanto per citare alcune località in cui è stato replicato. E poi si sono aggiunti i cenacoli imprenditoriali», continua l’imprenditore, «in cui ogni anno scelgo un tema innovativo e soprattutto con le associazioni industriali locali organizzo questi incontri a tema. A Torino, nell’ambito degli Stati Generali del Lavoro, ho avuto l’onore di organizzare il duecentesimo cenacolo».