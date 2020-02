«Ci saranno tante donne che raccontano storie diverse, che hanno ruoli ed età diverse. sarà un Festival pieno di voci e storie diverse». Amadeus ostenta sicurezza, ma sul Festival di Sanremo numero 70 che parte la prima settimana di febbraio, si abbatte già la politica con il cambio in corsa del direttore di Rai 1. Lascia Teresa de Santis, prima donna a guidare la rete ammiraglia di viale Mazzini e arriva da Rai 3 Stefano Coletta. «Siamo professionisti, sappiamo che la Rai ha una panchina lunga. Quello che conta è il progetto. Nulla si è fermato. E Nessuno riesce a fermare la Rai», sottolinea Antonio Marano, presidente Rai pubblicità.

Ecco allora che Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa edizione, svela contenuti, ospiti e cast. I nomi? «Fiorello è la prima persona che mi ha chiamato», confida Amadeus: «Ti ricordi cosa ci siamo promessi 35 anni fa? - gli ho detto - Se un giorno dovessi fare Sanremo tu devi essere con me. Ed è la prima cosa che ho fatto. Ho già prenotato la camera davanti a me. Lui si sveglia alle 6, io dormirei un paio d’ore di più. Così come Tiziano Ferro: lo volevo come ospite ma volevo che fosse tutte le sere con me. E Benigni, io sono un suo fan». Il capitolo più “caldo” è stato quello dedicato alle donne. Sul palco ce ne saranno 10. Francesca Sofia Novello, modella, fidanzata di Valentino Rossi, «scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro». Laura Chimenti, uno dei volti più belli del Tg1 che confessa: «Quando in diretta Fiorello mi disse “sarai ospite a Sanremo” io sono caduta dalle nuvole, pensavo fosse una battuta». Antonella Clerici: «È una grandissima amica - dice Amadeus - Sa che potremmo inventarci qualsiasi cosa sul palco».E ancora Diletta Leotta: «Amo lo sport - spiega Amadeus - lei aveva già avuto una presenza sul palco. Pensavo fosse perfetto averla in questa edizione in modo che potesse dimostrare che può occuparsi di tutto».

Emma D’Aquino, anche lei giornalista del Tg1. Mentre Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, probabilmente nella serata di giovedì. E poi Sabrina Salerno, icona sexy degli anni ‘90: «Mi piace portare su quel palco una donna che ancora oggi può raccontarci qualcosa». E infine Mara Venier, la signora della Domenica di Rai1. «Mi ha detto “mi tocca mettermi a dieta”», ha rivelato sorridendo Amadeus che i più intimi chiamano affettuosamente solo “Ama”.

E se le polemiche non mancheranno (perché sono il sale di ogni edizione) anche il capitolo delle celebs potrebbe riservare grosse sorprese. Confermata la presenza di Massimo Ghini, Tiziano Ferro, Sabrina Salerno, e forse il grandissimo Al Pacino. Le trattative sono in corso malgrado la cifra della partecipazione sia piuttosto alta. Dulcis in fundo, forse arriverà la donna del momento a livello planetario ossia Meghan Markle. Sarebbe, questo si, davvero un colpaccio destinato a far svoltare il Festival lanciandolo verso ascolti stellari. Di sicuro invece possiamo escludere la presenza di Oprah e di Michelle Obama.

Che la festa abbia inizio, è proprio il caso di dire: ne vedremo delle belle.