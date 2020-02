Le imprese sanitarie di diritto privato ono una risorsa importante per la saità, ma sono soprattutto aziende che generano lavoro e ricchezza. Una dimensione imprenditoriale che traspare dai numeri che caratterizzano il settore della sanità privata in Italia, come dimostra il 1° Bilancio sociale aggregato delle strutture ospedaliere associate, realizzato da Bdo Italia per Aiop, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata. Aiop riunisce oltre 500 strutture. L’ospedalità di diritto privato garantisce il 28,4% delle giornate di degenza e il 26,5% delle prestazioni e incide sulla spesa ospedaliera pubblica complessiva per il 13,5%. Le strutture associate Aiop danno lavoro a 70mila addetti (+7,6% negli ultimi cinque anni), tra cui 12mila medici, 26mila tra infermieri e tecnici, e 32mila operatori socio-sanitari. Significativi i numeri generati nell’indotto. Dal Bilancio sociale 2018 emerge che il 56% del valore della produzione, pari a 4,4 miliardi di euro, viene distribuito tra circa 67mila fornitori di beni e servizi, costituiti principalmente da Pmi locali che in gran parte dei casi (45%) hanno sede nella stessa regione della struttura. Oltre a questi numeri, va considerato l’indotto indiretto che si stima generi un effetto moltiplicatore di 1,57, per un valore complessivo di quasi 7 miliardi.

Nel settore vi sono realtà affidabili da un punto di vista finanziario, classificate dall’Nsa Economy Ranking, tra le quali la Rsa San Germano di Piedimonte San Germano (FR), al primo posto tra le cliniche del Centro. «La struttura è nata negli Anni ’80 come sanatorio, ma si è evoluta fino a soddisfare i requisiti delle normative per la classificazione come Rsa - dice l’amministratore, Luciano Spiridigliozzi -. In quegli anni la famiglia Vigliotta, proprietaria della struttura, ha investito progressivamente nella prospettiva di un accreditamento con la Regione Lazio: nel momento in cui è arrivato, la Rsa aveva i requisiti minimi che le hanno permesso di arrivare già adeguata, avendo spalmato le spese negli anni precedenti. Oggi la proprietà tende a far crescere la struttura, rinunciando a parte degli utili che viene reinvestita con questa finalità».

Realtà di spicco del Nord-Est è il Policlinico Triestino, che punta sulla differenziazione dell’offerta, come spiega l’amministratore delegato e presidente Guglielmo Danelon: «La nostra solidità è frutto di una gestione oculata delle risorse finanziarie e umane, tanto che il nostro fatturato è il doppio del budget che abbiamo dall’azienda sanitaria. La nostra particolarità rispetto alle classiche attività di degenza è il laboratorio di medicina del lavoro, potenziato negli ultimi anni. Il segreto, in sanità come in altri settori, è fare poche cose bene, ma con volumi importanti. Aggiungo infine che, recentemente, abbiamo acquistato e poi fuso un’altra casa di cura del territorio, operazione che ci ha aiutati ad arricchire la nostra offerta».

Nel Nord-Ovest si distingue invece la casa di cura Le Betulle di Appiano Gentile (CO): «Da tempo abbiamo scelto di reinvestire tutti gli utili in azienda, quando ci sono - dice l’amministratore delegato Francesco Guida -; per questo motivo, non distribuiamo dividendi da molti anni. Siamo una struttura sanitaria non accreditata, operiamo in regime di privato-privato e in un settore come quello della sanità lombarda, che è un’eccellenza nel pubblico e nel privato accreditato, la nostra è una posizione scomoda: per sopravvivere bisogna mantenersi strutturalmente e tecnologicamente in ottime condizioni, grazie a un continuo lavoro di reinvestimento nella qualità di attrezzature e personale».

Se il Servizio Sanitario Nazionale rimane un elemento di civiltà che distingue il nostro Paese, il merito è anche della sua componente privata. Un universo fatto di aziende che hanno una solida cultura di impresa alle spalle e che si distinguono per la loro solidità patrimoniale. Per Economy, le ha classificate il Gruppo Nsa, il primo mediatore creditizio per le imprese italiane per fatturato, vigilato dalla Banca d’Italia tramite l’Organismo agenti e mediatori. Nsa è un mediatore creditizio specializzato nella erogazione di finanziamenti alle imprese, capace di garantire efficacia ed efficienza nei rapporti con il sistema bancario. Il rank attribuito alle aziende da Nsa che vedete nella tabella a fianco è frutto di ricerche ed elaborazione di dati commissionata da Economy all’Ufficio Studi del Gruppo Nsa. Viene calcolato sull’analisi dei bilanci, regolarmente depositati. In particolare, l’analisi classifica le imprese per solidità patrimoniale, performance, affidabilità e redditività: i medesimi parametri utilizzati per l’elaborazione nsaPmindex, l’indice sul merito creditizio. Il Gruppo Nsa adotta anche in questa ricerca l’algoritmo definito dal Disa, Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di Bologna, per l’elaborazione dell’indice nsaPmindex, indice annuale sullo stato delle Pmi italiane. E la tabella a fianco rappresenta una fotografia dello stato di salute delle imprese italiane, suddivise a seconda della loro area geografica.