Sono stati presentati oggi a Basilea i risultati 2019 di Roche, il gruppo internazionale della farmaceutica e della diagnostica. Il fatturato è cresciuto del 9% a circa 57,5 miliardi di euro. «È stato un anno ottimo» ha affermato il CEO di Roche Severin Schwan, «e non solo per i risultati finanziari. Sono particolarmente soddisfatto del lancio dei nuovi farmaci antitumorali Polivy e Rozlytrek, delle indicazioni aggiuntive per Tecentriq e Kadcyla e della revisione prioritaria per risdiplam, il nostro nuovo farmaco per un disturbo neurologico. Sulla base dei progressi compiuti nel ringiovanimento del portafoglio prodotti, Roche è ben posizionata per crescere in futuro». L’utile operativo è cresciuto più del fatturato, dell’11%. «Per questo chiederemo di aumentare i dividendi a 9 franchi (8,4 euro circa, ndr)» ha aggiunto Schwan; è la trentatreesima volta che il dividendo Roche aumenta.

La crescita 2019 è dovuta a un risultato forte soprattutto negli Stati Uniti, +13%, e in Giappone, +9%; l’Europa è cresciuta solo dell’1%, specie per l’impatto sul mercato dei farmaci biosimilari, per circa 1,4 miliardi di euro; anche il dato europeo, considerato questo aspetto, è da ritenersi dunque positivo, come ha sottolineato Bill Anderson, Ceo Roche Pharmaceutical. «Per il 2020 ci aspettiamo una crescita delle vendite nella fascia a bassa e media a singola cifra, nonostante l'impatto ancora maggiore della concorrenza dei biosimilari» ha spiegato ancora Severin Schwan. Dati positivi sono l’aumento del cash flow dell’11% e la riduzione dell’indebitamento lordo da 17.6 a 13.5 miliardi di euro circa, anche grazie al lancio di un bond.

Le vendite della Pharmaceuticals Division sono aumentate del 11% per assestarsi a CHF 48,5 miliardi. I principali fattori di crescita sono stati il farmaco per la sclerosi multipla Ocrevus, il nuovo farmaco per l'emofilia Hemlibra e i farmaci antitumorali Tecentriq e Perjeta. La forte diffusione dei farmaci di nuova introduzione ha generato una crescita di 5,4 miliardi di franchi, che ha più che compensato l'impatto della concorrenza da parte dei biosimilari di MabThera/Rituxan e Herceptin in Europa e Giappone (calo combinato di 1,2 miliardi di franchi) e MabThera/Rituxan, Herceptin e Avastin negli Stati Uniti (calo stimato di 0,3 miliardi di franchi).

A dicembre, Roche ha completato l'acquisizione di Spark Therapeutics, Inc. (Spark Therapeutics), con sede a Philadelphia, USA. Le terapie geniche sperimentali di Spark Therapeutics potenzialmente offrono effetti a lungo termine, cambiando drasticamente e positivamente la vita dei pazienti in condizioni per cui non esistono terapie, o esistono solo terapie palliative. Una maggiore comprensione del genoma umano e delle anomalie genetiche ha permesso agli scienziati di Spark Therapeutics di adattare le terapie sperimentali ai pazienti che soffrono di malattie genetiche molto specifiche. Questo approccio promette bene nello sviluppo di trattamenti efficaci per una serie di malattie ereditarie, tra cui la cecità, l'emofilia, i disturbi della conservazione lisosomiale e le malattie neurodegenerative. Sempre a dicembre, Roche ha firmato un accordo di licenza con Sarepta Therapeutics, Inc., con trasferimento a Roche di diritti commerciali esclusivi per SRP-9001, la terapia genica sperimentale di Sarepta per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD), al di fuori degli Stati Uniti. Il DMD è un raro disturbo neuromuscolare degenerativo legato al X che provoca grave perdita muscolare progressiva e morte prematura. SRP-9001 è attualmente in fase di sviluppo clinico per DMD.

Anche Roche S.p.A., divisione farmaceutica del gruppo in Italia, ha centrato gli obiettivi 2019 con un fatturato di 901 mln euro (+3,9%), nonostante appunto la competizione dei biosimilari entrati da un paio d’anni sia sul mercato dell’ematologia, sia dell’oncologia. A trainare la crescita tutte le aree ad alto tasso di innovazione, a partire da l’onco-ematologia dove Roche si conferma leader di mercato. «Siamo molto soddisfatti di aver chiuso il 2019 registrando nuovamente una crescita» ha dichiarato Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di Roche S.p.A., «la nostra risposta, a un mercato concorrenziale in continuo cambiamento, è stata l’impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative sia in termini di prodotto, sia in termini aziendali. A questo proposito, ad esempio, abbiamo presentato nel 2019 “La Roche che vorrei”, un nuovo modello operativo volto a garantire etica e trasparenza nella collaborazione con ospedali, clinici e associazioni pazienti, ancora fonte di diffuso pregiudizio e poca fiducia nel settore farmaceutico. Inoltre, abbiamo continuato il processo di sviluppo della nostra pipeline sempre più variegata in termini di indicazioni, prodotti e nuove molecole per patologie in cui Roche punta a fare la differenza, impegnandosi anche in aree ad alto rischio come le neuroscienze e le malattie rare, dove a breve avremo novità in ambito emofilia».