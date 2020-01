Più pianificazione e controllo grazie alla «Dichiarazione di carattere non finanziario»

Il Decreto Legislativo n. 254/2016 (in attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo) ha introdotto l’obbligo per le imprese d’interesse pubblico di fornire annualmente, sugli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, una “Dichiarazione di carattere non finanziario” (Dnf).

Andranno quindi adeguatamente rappresentate informazioni attinenti i temi ambientali, sociali, relativi al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Ma anche le politiche praticate dall’impresa e i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario. Gli indicatori di performance (KPI’s) hanno così l’obiettivo di misurare, per ciascun tema “materiale” individuato dalla società, i risultati conseguiti in termini di impatti economici, ambientali e sociali dell’organizzazione. I KPI’s, o meglio gli ESG KPI’s, determinano quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici prefissati e variano a seconda delle caratteristiche dell’Azienda, del settore di business, sulla base dei propri criteri di performance e/o di priorità, nonché sulla base delle attese dei propri stakeholder. Se dunque è imprescindibile l’importanza delle informazioni non finanziarie – tanto in considerazione degli obblighi normativi quanto in considerazione delle attese degli stakeholder e degli investitori interessati a comprendere la capacità dell’impresa di creare valore (e flussi di cassa positivi) nel medio-lungo periodo – occorre al contempo garantirne l’attendibilità. Pertanto le informazioni di carattere non finanziario, al pari di quelle finanziarie in senso stretto, devono derivare da sistemi informativi aziendali evoluti (che sappiano sintetizzare l’elaborazione di dati complessi ed eterogenei) e da un processo di reporting non-finanziario appositamente definito. Va da se che, con l’aumento delle necessità informative, i sistemi contabili devono essere in grado di cogliere aspetti molto più ampi della performance aziendale. In tale scenario il cfo può cogliere anche le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dare una forte sferzata al controllo di gestione evolvendo – anche radicalmente - i sistemi informativi per garantire una corretta quantificazione dei più opportuni indicatori di prestazione non strettamente finanziari e quindi, più in generale, producendo informazioni ad alto contenuto qualitativo. Sarà proprio in quest’ottica che il cfo potrà dare ancora più valenza al proprio ruolo e garantire una efficace attività di pianificazione e controllo sapendo, per l’appunto, interpretare i dati e farli diventare informazioni - finanziarie in senso stretto e non - utili ai fini decisionali interni e che poi saranno adeguatamente rappresentate agli stakeholder. Il tema dell’informativa non finanziaria e la recente evoluzione normativa quindi non possono che rafforzare la centralità della figura del cfo che, grazie alla capacità di leggere i numeri e saper mettere in relazione i dati quantitativi con quelli qualitativi, dovrà strutturare un processo di formazione e validazione dei dati non strettamente finanziari che verranno poi adeguatamente divulgati agli stakeholder attraverso la Dichiarazione Non Finanziaria (piuttosto che nei report di sostenibilità per le imprese non soggette al DL n. 254/2016). Pertanto, il cfo non deve essere visto come colui che è deputato al mero taglio dei costi ed al recupero dell’efficienza attraverso tagli lineari e indiscriminati dalle risorse agli investimenti ma, al contrario, come colui che punta alla convergenza tra obiettivi di efficienza e di sostenibilità, anche attraverso investimenti in nuove tecnologie/sistemi/processi oltre che su progetti specifici. La vera sfida per i cfo sarà dunque quella di adottare in primo luogo un approccio aperto all’innovazione (che necessita l’acquisizione di nuove competenze) che potrà essere perfino accompagnato da uno stile di leadership adattiva che permetta di mettere in connessione tutte le diverse funzioni aziendali partendo da quella di Amministrazione, Finanza e Controllo.