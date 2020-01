Quando nel ’99 la cordata dei cosiddetti “capitani coraggiosi" guidati da Roberto Colaninno lanciò l’Opa su Telecom Italia, il governo D’Alema, allora in carica, aveva la golden share e avrebbe potuto bloccare il blitz, ma decise di non usarla: per cui l’esito dell’assemblea dei soci venne deciso dai fondi attratti dalla possibilità di realizzare le loro azioni a un prezzo allettante; e inconsapevoli, o indifferenti, delle prospettive che quell’Opa apriva per l’azienda, un viaggio da incubo nel debito che più o meno direttamente veniva scaricato nelle sue stesse casse per finanziare l’acquisizione che gli scalatori osarono fare disponendo di assai meno soldi di quanti ne sarebbero occorsi. Insomma, Telecom venne acquistata coi soldi di Telecom. E il governo, istituzione concedente, non ebbe nulla da eccepire.

A distanza di vent’anni, oggi il governo Conte 2 rafforza i poteri di controllo che lo Stato intende conservare all’interno delle aziende che gestiranno i servizi di telecomunicazioni secondo lo standard 5G, che sono poi l’ultima evoluzione – e certo non l’ultima di tutte – della telefonia mobile di cui proprio Telecom 20 anni fa era leader, salvo oggi aver perso tra le altre anche quella leadership.…

Con buona pace dei liberisti psichedelici che allignano inutilmente nel nostro Paese, l’uscita precipitosa – da ladro colto in flagrante – che lo Stato italiano ha deciso di compiere da quasi tutti gli ambiti nei quali aveva un ruolo imprenditoriale attivo negli Anni Novanta dopo l’accordo Andreatta-Van Miert, ha fatto più danni della Xylella agli ulivi pugliesi.

Sin da allora si blaterò della golden share, ma la politica economica anti-italiana, dettata dal montismo e da tutti i movimenti lobbistici economico-politici fiancheggiatori delle grandi banche d’affari internazionali e del politburo comunitario, ne depotenziò l’efficacia.

Oggi non se ne riparla in virtà di chissà quale ravvedimento politico-culturale. Riparlare di golden share o golden power a proposito del 5G è solo un modo goffo e tardivo di Giuseppe Conte per compiacere la Casa Bianca, dopo l’incauto e infausto tuffo tra le braccia cinesi per la Via della Seta. Meglio tardi che mai, almeno su un tema così strategico per la sicurezza nazionale. Ma parliamoci chiaro: la politica economica è un’altra cosa, e qui non se ne vede l’ombra.

(s.l.)